El gran fin de semana de Alejandro Gómiz en Mallorca

Ha sido un gran fin de semana para Alejandro Gómiz, ciclista alicantino de Almoradí y 27 años, con un amplio historial tanto en pista como en ruta. Ha conseguido dos triunfos consecutivos en dos trofeos de prestigio como son el Sant Roc, en Porreres, celebrado este sábado por la tarde, como en el trofeo Ses Salines disputado ese domingo por la mañana. En ambos casos demostró oficio y experiencia combinados con un buen momento de forma que le permiten manejarse con suma facilidad en circuito urbano.

El sábado, aventajó en ocho segundos al sub 23 montuirer Sergi Amengual, mientras que el máster 30 Toni Ballester cedió algo más de tres minutos. Completaron la nómina de los cinco mejores Tomàs Majarón y Elies Ros a más de seis minutos. Por su parte, Joan Miquel Bover (7º) fue el primer junior seguido de Joan Riutort (8º) y Joan Beltrán (13º).

Marina Garau se impuso en la carrera para féminas. Junto con la ibicenca Laura Ríos dominaron la prueba aventajando en más de tres minutos a Maria Magdalena Deyà, tercera clasificada y mejor sub-23, seguida de la máster 30 Rosa González, la junior Zoe Wuyts y la cadete Marta Almansa.

La prueba para masters se saldó con el triunfo en solitario de Abdón Vich seguido de Toni Medina y Miquel Perelló, todos máster 40. El premio al primer máster 50 fue para Xema Estela y el de los máster 60 para Tomeu Suau. En categoría cadete, Lluc Mascarell y Toni Bordoy fueron los mejores distanciando en tres minutos al tercer clasificado, Nino Fernández. En infantiles, José Reyes y Mireia Escobar fueron los respectivos ganadores mientras que Jaume Salmerón y Aina Muñoz hicieron lo propio en alevines.

Ciclismo. Alejandro Gómiz, seguido por Sergi Amengual / T. Arbona

Ses Salines

Hoy, domingo, también sobre circuito urbano, Gomis sentenció de nuevo a su favor en la carrera para open y juniors en Ses Salines. Estuvo siempre en cabeza de carrera mandando según sus preferencias y sin pasar agobios de ningún género para superar a Xavi Cañellas y Jorge Rey que debieron conformarse con acompañarle en el podio en una prueba donde Llorenç Tomàs fue el mejor máster 30 y Lluc Dols superó en la categoría junior a Joan Morlà y Miquel Adrover.

La prueba para féminas, una vez más, se convirtió en una clara muestra de superioridad de Anita Stenberg respecto al resto. En la primera vuelta atacó y se marchó en solitario iniciando una andadura que le dio el triunfo en solitario después de doblar a más de la mitad de sus rivales. Marina Garau ocupó la segunda plaza por delante de Maria Magdalena Deyà, Laura Ríos, Rosa González y la cadete Marta Almansa.

La prueba más concurrida de la matinal, para masters 40, 50 y 60, se resolvió a favor de Miquel Àngel Gelabert en los esprints de bonificación tras superar a Julio Coca y Josep Oriola. El mejor master 50 fue Jaume Moncadas mientras que Tomeu Suau fue el primer máster 60. También fruto de las bonificaciones acumuladas, Nino Fernández triunfó en categoría cadete por delante de Marc Mayol y Alejandro Buzdea. En división infantil, Ángel Garau resolvió a su favor por delante de Francesc Martorell y Fabián Gantchev con Mireia Escobar como primera chica. Triunfo de Oliver Steewart en alevines seguido de Tomàs Pons y Adrián García con Aina Muñoz triunfando entre las niñas.