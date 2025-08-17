Alcaraz reserva cita para la final de siempre contra Sinner

Era tan inevitable como predecible. Como sucediese en Roland Garros, Wimbledon, Roma, Beijing... y otras tantas más que llegarán en el futuro, Carlos Alcaraz se citará una vez más con Jannik Sinner en la final del Masters 1000 de Cincinnati. El murciano superó la última prueba ante Alexander Zverev con una suficiencia que asusta para medirse con su eterno rival en un duelo que volverá a paralizar el mundo del tenis este lunes.

Tenía el duelo más complicado de todo el torneo Alcaraz ante el alemán Zverev en semifinales. Tras deshacerse de Dzumhur, Medjedovic, Nardi y Rublev, el murciano se enfrentaba a uno de los pocos rivales que todavía tienen el enfrentamiento directo ganado con Carlos. Y es que el número tres del mundo, desde que recibiese la llamada de Toni Nadal, parece estar reconduciendo una carrera que parecía perdida estos últimos tiempos. Es una buena noticia para el deporte de raqueta.

Su buen estado de forma lo demostró estas semifinales de Cincinnati; Alcaraz sabía que debía sacar su máximo nivel para pasar a la final, así que no fue sorpresa encontrarse a un Zverev superlativo en pista. El alemán se movía con mayor soltura que en otras ocasiones, sentía bien la bola... pero, por encima de todo, estaba descomunal con su servicio. El murciano tuvo problemas para descifrar su saque y cuando lo hizo estuvo a punto de ser demasiado tarde.

Pero Alcaraz es quien es por cosas como las que sucedieron con 2-2 durante la primera manga; con tres bolas de break en contra, el murciano salvó todas ellas sacando el repertorio de trucos de magia. Al golpe moral de perder una oportunidad de oro se le sumaron los más de diez minutos que el juego estuvo parado por un nuevo golpe de calor en la grada. Carlos olió sangre y, como casi siempre, no falló.

Alcaraz, en un punto ante Sinner / MARK LYONS / EFE

Con 3-3 en el marcador, Carlos encontró la manera de restar los bombardeos de Zverev para conseguir un break crucial. El murciano solamente tuvo que hacerse fuerte al servicio para llevarse una primera manga accidentada donde la magia del número dos del mundo prevaleció por encima de cualquier otra cosa.

La segunda manga empezó de la mejor manera posible para Alcaraz, que aprovechó los momentos de incertidumbre para conseguir un break tempranero. Sin embargo, Carlos también es Carlos por cosas como las sucedidas en el juego siguiente, cuando pudo confirmar su ventaja al servicio... pero terminó cediendo la rotura entre dobles faltas y errores no forzados. Es su manera de operar y, como suele decirse, hay que respetarla.

Zverev, en Cincinnati / MARK LYONS / EFE

Fue entonces cuando los problemas que arrastraba Zverev empezaron a pasar factura; el alemán sufrió ciertos problemas respiratorios durante los cuartos ante Ben Shelton que se acentuaron durante su partido contra Alcaraz. El número tres del mundo requirió la asistencia médica, pero empezó a deambular en pista demasiado agotado como para seguir el ritmo a Carlos.

Alcaraz, centrado en lo suyo, consiguió un break rápido para confirmar su ventaja y se prometió no perder la concentración hasta el final del partido. El trámite lo resolvió el murciano con una nueva rotura para sellar su pase a la final donde ya espera Jannik Sinner. Este lunes, a partir de las 21:00h, el mundo del tenis vivirá un nuevo episodio de la serie del momento en el partido más inevitable de todo el circuito.