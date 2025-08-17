Baloncesto
Abalde se pierde el Eurobasket por lesión
El alero sufrió una rotura miofascial en el aductor corto en su pierna izquierda durante el amistoso de este sábado ante Francia
La baja añade dificultades en la preparación de la selección, que continúa pendiente de los problemas físicos de Alberto Díaz y Santi Aldama
EFE
El alero Alberto Abalde ha abandonado la concentración de la selección española de baloncesto y causará baja para el Eurobasket 2025, que se disputa del 27 de agosto al 14 de septiembre, debido a una rotura miofascial en el aductor corto en su pierna izquierda que se produjo en el encuentro amistoso de este sábado ante Francia.
Abalde tuvo que retirarse durante el primer minuto del partido disputado en París y no regresó con el equipo, lo que hacía presagiar una posible lesión, confirmada por los servicios médicos de la selección española y que le harán perderse la cita europea, según informó este domingo la Federación Española de Baloncesto (FEB).
"Las pruebas realizadas han confirmado una lesión muscular miofascial de grado II en el aductor corto de su pierna izquierda. El tiempo de baja estimado es de entre 2 y 3 semanas, por lo que el jugador deja la concentración y comenzará su tratamiento de recuperación", indica el comunicado.
De nuevo, un problema muscular impedirá al alero del Real Madrid estar en un torneo oficial, después de que el pasado verano también abandonara la concentración de la selección española debido a unos problemas musculares y le impidiesen formar parte de la lista de convocados para los Juegos Olímpicos de París 2024.
"Abalde se ve obligado a abandonar la concentración de 'LaFamilia' y no podrá estar con la Selección en el EuroBasket", amplió la FEB.
Así, España todavía continúa a la espera de saber el alcance de las lesiones del base Alberto Díaz y el pívot Santi Aldama, que no viajaron junto al resto del equipo este sábado a Francia y que aún son dudas de cara al Europeo, y que obligó al seleccionador español, Sergio Scariolo, a llamar a los jóvenes Guillem Ferrando e Isaac Nogués para completar la convocatoria. Tampoco estuvo Darío Brizuela, en su caso por una sobrecarga, aunque se espera que esté recuperado a tiempo para la cita.
