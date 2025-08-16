La Regata Illes Balears Clàssics llega a su última jornada con todo por decidir

La XXX Regata Illes Balears Clàssics afrontará mañana domingo su última jornada con todo por decidir. La clasificación está muy igualada en cuatro de las seis categorías (Big Boats, Clásicos, Espíritu de Tradición y Época Bermudiana) y solo el Micanga, en RI Clásicos, y el Rowdy, en Época Cangreja son favoritos claros al triunfo final pues han ganado ambos todas las pruebas disputadas.

La flota se ha dividido hoy en dos campos de regata. Las embarcaciones de gran eslora han realizado un recorrido de ida y vuelta con salida frente al Molinar en dirección a una boya ubicada a la altura de la costa de Bahía Grande para navegar un total de 17,5 millas náuticas. El resto de los participantes han completado el recorrido número siete de las Instrucciones de Regata, más corto, y que ha llevado a las embarcaciones hasta aguas de Palmanova. La salida se ha dado poco después del mediodía con un viento térmico de unos 10 nudos de intensidad que se ha mantenido bastante estable a lo largo de toda la prueba y que permitido a los veleros concluir la manga con bastante celeridad.

El Manitou (1937) en primer plano / Nico Martí­nez

El Tuiga (1909) ha roto a su favor el empate que había en la clasificación general de los Big Boats. La igualdad entre el barco del Yacht Club de Mónaco, que hoy se ha impuesto con una renta de apenas unos segundos, y The Lady Anne (1912) es máxima y el Tuiga llega a la última jornada con un solo punto de ventaja sobre el velero armado por Gonzalo Botín, así que la regata de mañana decidirá al ganador de esta XXX Illes Balears Classics.

Al rojo está también la categoría de Clásicos, con el Argos (1964) y el Clarionet (1960) empatados a cinco puntos con solo una prueba más por disputar. El barco armado por Barbara Trilling se ha impuesto en la manga de hoy y se ha situado como líder, mientras que el cutter diseñado por Sparkman & Stephens ha ocupado la segunda plaza. Completa el podio provisional el Mowgli (1965), de los hermanos Harris, que está en la tercera posición aunque a tres puntos de distancia.

Manuel García del Cid, tripulante del Clarionet, ha lamentado la pérdida momentánea del liderato de su barco a manos del Argos: "Lo hemos intentado, pero no nos han salido las cosas. Un segundo puesto no es un mal resultado pero tenemos que mejorar si queremos ganar al Argos".

El Argyll (1948) ha estrenado su casillero de victorias en la categoría de Época Bermudiana. El yawl patroneado por Alexis Bordessoule ha superado hoy al Sonata (1937), de Jordi Cabau, que ha finalizado en la segunda plaza y se mantiene al frente de la clasificación general.

Argyll (1948), segundo en Época Bermudiana / Oriol Esteve

El reconocido actor galés Griff Rhys Jones, armador del Argyll (1948), ha explicado que hoy las condiciones les han sido favorables: "Ayer tuvimos poco viento, mientras que hoy hemos tenido un viento más fuerte con el que somos más rápidos porque nuestro barco es pesado, además este año tenemos a bordo una gran tripulación. Nuestra referencia en regata es el Manitou, un barco que es similar al nuestro y que es del mismo diseñador -Olin Stephens- por lo que la llegada a meta ha sido muy igualada con una diferencia de solo nueve segundos".

El Rowdy (1916), de la armadora Donna Dyer, no afloja y ha añadido otro triunfo a su casillero. El sloop diseñado por Herreshoff lleva tres victorias en tres regatas celebradas en la categoría de Época Cangreja. Un día más, su máximo rival ha sido el Gipsy (1927), que ha finalizado en segunda posición, mientras que el Scheherezade (1978), de Luis Sancho, ha finalizado en tercer lugar.

Javier Gorbeña, patrón Gipsy, afirmado que "ha sido un día muy bonito para navegar. Ha subido el viento y la travesía hasta Illetas ha estado muy entretenida porque había que elegir ir por un lado o por otro, mientras que el regreso, de popa, ha sido muy rápido". Gorbeña ha reconocido la superioridad del Rowdy, lider de su categoría, apuntando que "es un barco mucho más grande y con un buen rating, es imposible, así que para nosotros, conseguir un segundo puesto es una victoria".

Un solo punto separa en la tabla de la categoría de Espíritu de Tradición al Celeste di Mare (1971), de Amador Magraner, del Barlovento (1973), de Domingo de Torres. El barco patroneado por Iñaki Rivero se ha impuesto en la manga de la jornada y aprieta aún más la clasificación. El Sirah (1996), de Alfonso Valdés, se ha situado en la tercera posición provisional.

El Micanga (1974) sigue intratable en RI Clásicos. La embarcación de Mateu Grimalt se ha impuesto en las tres pruebas disputadas hasta ahora y ya toca con sus dedos el triunfo final de la regata que organiza Club de Mar-Mallorca. En esta categoría el Orion, de Tiffany Blackman, ocupa la segunda posición y el Veritas Dolç, de José Luis Roses, la tercera plaza.