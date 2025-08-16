El Palma Futsal se divierte en su estreno veraniego

El Illes Balears Palma Futsal arranca la pretemporada con una gran victoria (8-1) ante el RSC Anderlecht y levanta el XIII Ciutat de Palma - Memorial Miquel Jaume – THB Hotels Motorisa. El tricampeón de Europa se ponía a prueba tras dos semanas de trabajo y lo hacía con un reto de alto nivel: medirse al RSC Anderlecht, uno de los grandes aspirantes a todo en Europa. El resultado no pudo ser más convincente: 8-1 y un juego que levantó al público de Son Moix.

Charuto fue el encargado de abrir el camino. El pívot brasileño avisó en la primera acción y poco después firmó el primer gol del nuevo Palma, tras una gran acción individual de Ernesto. Peña, Lucão, Fabinho y Rivillos tuvieron la oportunidad de ampliar la ventaja en unos primeros minutos dominados por los de Vadillo. Sin embargo, en una de las incorporaciones ofensivas del portero rival, Deivão, el Anderlecht empató con un potente disparo lejano del mismo.

Fabinho chuta ante la presión de un rival. / Palma Futsal

El empate no frenó al cuadro balear, que mantuvo la intensidad y el juego vertical. Lucão cazó un rechace para estrenar su cuenta goleadora y, acto seguido, Charuto volvió a marcar para firmar el tercero. Son Moix disfrutaba del juego de su equipo.

La segunda parte mantuvo el mismo guión: un Palma intenso, agresivo en defensa y con mucha pegada. Rivillos aprovechó un rechace para el cuarto y estrelló un zurdazo en el palo poco después. Ernesto y Alisson siguieron buscando su premio, mientras Charuto completaba su hat-trick con el quinto tanto. El Illes Balears Palma Futsal mordía arriba y provocaba errores: así llegó el sexto, obra de Alisson tras recuperar en la salida rival. El pívot, que volvía tras cesión en el Kairat, necesitó apenas diez minutos para anotar tres goles. El segundo, cazando un rechace del portero tras un disparo de falta de Fabinho; y después, con un potente disparo que cerraba el 8-1 definitivo y el triplete personal.

Con una puesta en escena vertical, vistosa y convincente, el Illes Balears Palma Futsal alzó el XIII Trofeu Ciutat de Palma – Memorial Miquel Jaume THB Hotels - Motorisa ante uno de los mejores equipos del continente. Un inicio ilusionante para un proyecto que arranca con paso firme.

Mensaje de apoyo al cantante Jaume Anglada, ingresado en el hospital

El Illes Balears Palma Futsal envió ayer un cariñoso mensaje de apoyo al cantante Jaume Anglada, autor del reconocido himno del club, que continúa ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Son Espases tras ser arrollada la motocicleta en que viajaba por un coche el pasado 8 de agosto. Ambos equipos posaron antes del encuentro con una pancarta en la que le deseaban una pronta recuperación: «Força, Jaume».

Los dos equipos posan con la pancarta de apoyo a Jaume Anglada. / Palma Futsal

FICHA TÉCNICA

Illes Balears Palma Futsal: Carlos Barrón, Fabinho, Ernesto, Rivillos y Charuto. También jugaron: Dennis, Luan Muller, David Peña, Lin, Lucão, Deivão, Javi Pérez, Mateus Maia y Alisson.

RSC Anderlecht: Deivão, Grello, Rakic, Raúl y Panés. También jugaron: Rangel, Dillien, Mancuso, Taraknovs Vanderheyden, Cainan y Gaúcho.

Goles: 1-0 Charuto (min. 3); 1-1 Deivão (min. 12); 2-1 Lucão (min. 14); 3-1 Charuto (min. 14); 4-1 Rivillos (min. 22); 5-1 Charuto (min. 23); 6-1 Alisson (min. 27); 7-1 Alisson (min. 32); 8-1 Alisson (min. 33).

Árbitros: Guillem Pereiro y Pérez González.

Pabellón: Son Moix, 1.000 espectadores. XIII Ciutat de Palma - Memorial Miquel Jaume THB Hotels - Motorisa.