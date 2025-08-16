Motociclismo
Joan Mir sale décimo y se queda sin puntuar en la carrera sprint
Una mala salida de Bagnaia penaliza al mallorquín que acaba decimotercero
Este domingo partirá décimo en el Gran Premio de Austria
Joan Mir sale décimo este domingo en el Gran Premio de Austria a las 14 horas (DAZN). El mallorquín firmó una buena clasificación a pesar de las banderas amarillas de los últimos minutos. Bezzecchi se llevó la pole.
Unas horas después, en la carrera sprint, el piloto de Honda tuvo una salida desafortunada por culpa de Bagnaia, que le perjudicó y que tuvo que remontar para acercarse a los puntos. Acabó decimotercero, a cuatro puestos de sumar alguna unidad, en una carrera que se llevó Marc Márquez.
Joan Mir admitió la complicación de la salida: «Fue un comienzo realmente caótico y, como resultado, tuvimos que tomar medidas para que fuera a peor. La carrera se centró en remontar e intentar adelantar tanto como fuera posible, lo cual no es fácil en este circuito, ya que es uno de los más difíciles de adelantar de todo el calendario».
Se lamenta de que la prueba podría haber durado más. "Logré alcanzar a mi compañero de equipo; quizás con más vueltas podríamos haberlo hecho mejor, pero dada la situación al principio, estoy contento con lo que hemos hecho. Nos da algo para el domingo", cierra Joan Mir.
