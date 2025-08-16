Esperança Cladera y Daniela García, sin mínimas para el Mundial de Japón

Esperança Cladera no podrá competir en la prueba individual de los 200 metros en Japón. La mallorquina no estará en el Mundial al no poder conseguir este sábado en Bélgica la mínima establecida. La atleta de Muro ha firmado 23.15, a cuatro décimas del 22.75 exigido. Tampoco se ha podido clasificar Daniela García, que en Berna se ha quedado a centésimas del tiempo exigido.

En una prueba como los 200 lisos y al nivel de elite en el que ya se mueve la deportista mallorquina, cualquier mínima diferencia es grande. Unas centésimas se marchan en cualquier mínimo fallo, descuido, tropiezo o por la propia fuerza del viento que puede impedir que se consiga una marca que estaba al alcance. Es lo que le ha pasado a Cladera en Bélgica, donde aspiraba a lograr la clasificación.

Después de quedarse por dos veces a las puertas de la mínima (registró 22.79 en el Campeonato de España y en un meeting en Polonia), la atleta de Muro aspiraba a sellar su clasificación tras renunciar esta misma semana a correr una prueba en Guadalajara. Esperança Cladera ha sido tercera en los 200 metros del Meeting Voor Mon (Leuven), que se ha disputado este sábado, con un tiempo de 23.15 en una carrera que se ha disputado con el viento a +0.6 de fuerza. El crono no es suficiente para estar en el Mundial, para el que se exige 23.75.

Aunque no correra en la prueba en la que es especialista, en principio la mallorquina sí que estará en Japón. Lo hará, salvo sorpresa o inconveniente que obligue a su baja, con el relevo femenino del 4x100, prueba en la que España fue plata en el mundial por equiposde China.

Otra oportunidad para Daniela García

Tampoco Daniela García ha logrado su objetivo en Berna, pese a que se ha adjudicado la victoria en los 800 metros del CITIUS Meeting. La calvianera ha firmado un excelente registro de 2:00.32, a centésimas de la mínima exigida: 2:00.00. La mallorquina aún tendrá una última oportunidad de alcanzar su objetivo de estar en el Mundial de Japón. Será el miércoles 20 de agosto en el Diamond de Lausana.