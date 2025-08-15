Joan Martí Bennàssar y Anita Stenberg vencen a lo grande en el Trofeo Festes d'Agost de Campos

Joan Martí Bennàssar y Anita Stenberg fueron los dos grandes protagonistas del Trofeo Festes d’Agost, una de las clásicas del ciclismo mallorquín con la que se ha iniciado la Challenge Grupo Miralles Palfinger que agrupa a esta prueba con la del próximo domingo en Ses Salines y la del dia 25 en Sant Joan. Destacar que el expresidente de la Real Federación Española de Ciclismo, Joan Serra, recibió de manos del presidente de la Balear, Toni Bauzá, la distinción que le otorgó la Nacional el pasado mes de junio.

Joan Serra recibió la distinción de la nacional de manos del presidente de la Balear, Toni Bauzá. / Tomeu Arbona

En la prueba para open y juniors, después de un inicio trepidante, el momento decisivo llegó poco antes del ecuador de la carrera cuando Joan Martí Bennàsssar tomó el mando de la carrera. Solo pudo seguirle Mateu Estelrich. Fue el ganador quien asumió la responsabilidad de la fuga. Una vez consolidada, con la colaboración del de Santa Margalida, fueron distanciando a sus rivales directos y doblando a los rezagados hasta llegar al final de las 50 vueltas con 1-20 respecto al primer grupo perseguidor de siete unidades donde Sergi Amengual completó los puestos de pódium por delante de Alejandro Gómiz. Francesc Bennàssar, Toni Ballester y Llorenç Tomàs. El mejor de los juniors fue Miquel Adrover (17º) seguido de Lluc Dols (18º) y Eric Camino (20º).

Joan Martí Bennàssar y Mateu Estelrich en cabeza de carrera. / Tomeu Arbona

La carrera para féminas con 34 participantes, evidenció la diferencia de potencial entre Anita Stenberg y el resto. La noruega inició su andadura en solitario en la primera vuelta para convertir la prueba en un monólogo. El fuerte ritmo que marcó le permitió doblar a la totalidad de sus rivales. Compartió las plazas de pódium con Marina Garau y Lucía Gómez seguidas de la mejor junior, Zoe Wuyts, la mejor máster, Rosa González, y la mejor cadete, Marta Almansa.

Miquel Àngel Gelabert se impuso de la prueba para masters seguido de Miquel Perelló y David Mayol con Jaume Moncadas (7º) como mejor máster 50 y Simó Darder (17º) primer máster 60. En la prueba para cadetes Lluc Mascarell superó a Toni Bordoy, su compañero de escapada con Izán Baídez completando las plazas de honor tras ceder medio minuto. Francesc Martorell y María Prats fueron los respectivos ganadores en infantiles, mientras que Tomeu Verger y Aina Muñoz hicieron lo propio en alevines. La prueba para principiantes concluyó con el triunfo de Marc Sánchez.