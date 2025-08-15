Horario y dónde ver el GP de Austria de MotoGP 2025

La temporada 2025 de MotoGP continúa desarrollándose tras el parón vacacional, y vuelve este fin de semana del 15 al 17 de agosto, con la disputa del GP de Austria en el Red Bull Ring de la localidad de Spielberg.

El campeón del mundo, Jorge Martín, sigue con grandes dificultades en la defensa de su título con el 1 en el carenado de su Aprilia RS-GP25, debido a las lesiones producidas por sus caídas en pretemporada y las numerosas carreras que se perdió por ellas.

Por su parte, una carrera más destacan en la parrilla las motos teóricamente dominadoras de la categoría, las Ducati Desmosedici, que este año llevan en su equipo oficial el bicampeón Pecco Bagnaia y el hexacampeón Marc Márquez, dominador hasta ahora de la máxima categoría.

En Moto2 hasta el momento el dominio también es español, con Manu González 'Manugasss' como líder, con 25 puntos de ventaja sobre su compatriota Arón Canet y 54 sobre el primer no español, el belga Barry Baltus.

Y en la categoría menor del campeonato, Moto3, el dominio nacional es aún mayor, con un top 5 plenamente ocupado por españoles: José Antonio Rueda, Ángel Piqueras, Álvaro Carpe, Máximo Quiles y David Muñoz. El primero de ellos manda con 85 puntos de ventaja sobre el siguiente, pero los otros cuatro están comprimidos en 20 puntos, dando una emoción tremenda a la lucha por el subcampeonato.

¿Cómo ver en directo las carreras del Mundial de MotoGP 2025?

La carrera y todos los entrenamientos se podrán seguir a través de DAZN, plataforma que cuenta con los derechos audiovisuales del campeonato.

Además, como cada temporada, en nuestra web te contaremos todo lo que debes saber para seguir en directo todas las carreras del Mundial de MotoGP de esta temporada. A través de nuestro especial del Mundial de MotoGP, nuestros lectores tienen acceso a la narración en vivo y en directo de cada cita. De esta forma, te lo ponemos muy fácil para que puedas seguir todas las pruebas del calendario, tanto de MotoGP como de Moto2 y Moto3, y puedas conocer en detalle todo lo que ocurre en cada momento de la carrera y cómo marcha la clasificación de cada Gran Premio.

Además del seguimiento en directo de cada carrera del Mundial, en nuestro especial de motociclismo puedes encontrar todas las noticias sobre la actualidad del campeonato, así como galerías de imágenes de todos los Grandes Premios y de todos aquellos temas de interés que rodean el gran circo de las dos ruedas.

[Consulta el calendario de MotoGP]

Horarios del GP de Austria de MotoGP 2025:

(Todo en horario español)

Viernes 15 de agosto

9.00 horas: FP1 Moto3

9.50 horas: FP1 Moto2

10.45 horas: FP1 MotoGP

13.15 horas: FP2 Moto3

14.05 horas: FP2 Moto2

15.00 horas: FP2 MotoGP

Sábado 16 de agosto

8.40 horas: FP3 Moto3

9.25 horas: FP3 Moto2

10.10 horas: FP3 MotoGP

10.50 horas: QP1 MotoGP

11.15 horas: QP2 MotoGP

12.45 horas: QP1 Moto3

13.10 horas: QP2 Moto3

13.40 horas: QP1 Moto2

14.05 horas: QP2 Moto2

15.00 horas: Sprint MotoGP (14 vueltas)

Domingo 17 de agosto