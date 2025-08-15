Transporte Público
La EMT refuerza sus servicios para el partido entre el RCD Mallorca y el FC Barcelona de este sábado
La línea más reforzada será la L8, que va desde Sindicat al Estadi Mallorca Son Moix
El Ayuntamiento de Palma pondrá en marcha este sábado un dispositivo especial de refuerzo de autobuses de la EMT de cara al partido que disputarán el RCD Mallorca y el FC Barcelona en el Estadi Mallorca Son Moix a las 19.30 horas.
Coincidiendo con el inicio de la Liga, la EMT establecerá refuerzos adicionales de las líneas L8 y L33 para atender a los usuarios que acudan al recinto deportivo y vuelvan al centro de Palma tras el partido, con el objetivo de agilizar las entradas y salidas de los aficionados, favoreciendo el desplazamiento en transporte público.
Concretamente, la EMT reforzará la línea L8, que va desde Sindicat al Estadi Mallorca Son Moix, en las horas previas al partido.
Estos refuerzos se suman a los servicios habituales, que en esa franja horaria están pasando con una frecuencia media de 12 minutos.
Al finalizar el partido, los usuarios podrán acceder a los autobuses tanto de la L8 como de la L33, que estarán aparcados en la puerta del estadio, en el Camí dels Reis. En sentido centro ciudad, la L8 realizará su recorrido habitual hasta el área de Intercanvi de Sindicat.
El refuerzo especial de la línea 33 acercará a los vecinos de Camp Redó, s'Escorxador y otros por el corredor de General Riera hasta Son Fuster, pasando también por el área de intercambio de plaza de Espanya y facilitando el enlace con otras líneas.
Por su parte, la SMAP recuerda a los usuarios de Bicipalma que pueden utilizar la nueva estación virtual de Bicipalma, que se encuentra en las inmediaciones del Estadi Mallorca Son Moix. Esta estación permite a los aficionados y espectadores del RCD Mallorca que sean usuarios del servicio de BiciPalma acudir al partido al estadio en bicicleta.
- “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
- El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
- Disputa inmobiliaria en Mallorca: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
- Jagoba Arrasate se estrena como botillero en el Frontón de Sineu
- El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor
- Estafa con casas vacacionales en Mallorca: “La agencia nos debe 23.500 euros, ya no nos cogen el teléfono; nos ha arruinado”
- La estrategia de un restaurante de Baleares para encarecer la cuenta de sus clientes
- Argentina anuncia que la cadena hotelera de Rafa Nadal y el grupo Meliá abrirá siete hoteles en el país