El Palma Futsal abre la temporada ante el Anderlecht en el Memorial Miquel Jaume

El nuevo Illes Balears Palma Futsal arranca motores. Tras algo más de dos semanas de trabajo, los pupilos de Antonio Vadillo afrontan el sábado en Son Moix (17:00 horas)su primer test de nivel: el XIII Ciutat de Palma – Memorial Miquel Jaume THB Hotels – Motorisa. El conjunto mallorquín se medirá este sábado al RSC Anderlecht, uno de los mejores equipos de Europa, en el debut de la pretemporada, la presentación ante su afición y la ocasión para ver en acción a los nuevos refuerzos.

En la presentación del torneo, celebrada este jueves en Son Moix, el director general de Deportes, David Salom, destacó que esta competición “marca el inicio de una nueva temporada deportiva y representa un homenaje a Miquel Jaume, fundador y alma del Illes Balears Palma Futsal”. Recordó que “el club llega como tricampeón de la UEFA Futsal Champions League y bicampeón de la Copa Intercontinental”, y confió en que Son Moix “vuelva a vibrar con un partido que promete ser apasionante”.

El gerente de Motorisa, Bernat Bauçà, recalcó que “es un placer colaborar con este partido y con actividades culturales, deportivas o medioambientales” y no dudó en ponerse “a disposición del Palma para este sábado”, esperando que se viva “un buen partido”. En la misma línea, el director comercial de THB Hotels, Juan Carlos Miralles, puso en valor “los 14 años de colaboración con el club” y animó a que “muchísima gente venga a disfrutar y que ganemos”.

“Un rival competitivo y atractivo”

Por su parte, el director general del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, agradeció “el apoyo del ayuntamiento y de patrocinadores que forman parte de la familia” y subrayó que el Ciutat de Palma “es el trofeo de nuestra ciudad y un homenaje a Miquel Jaume”, al que el club sigue honrando “con la misma filosofía”. Tirado adelantó que el Anderlecht será “un rival competitivo y atractivo” y que el choque será “una prueba de fuego para un equipo renovado e ilusionado con una temporada en la que volveremos a disputar todas las competiciones”.

El primer teniente de alcalde del Ajuntament de Palma, Javier Bonet, remarcó que el Ciutat de Palma “es ya un referente en Europa” y que “muchos equipos quieren venir a jugarlo”. Señaló que será “la primera oportunidad para testear al equipo y a los nuevos fichajes” y recordó que el proyecto fundado por Miquel Jaume “va más allá del deporte, es una herramienta de integración”. Bonet animó a los ciudadanos a “llenar Son Moix este sábado y comenzar juntos una nueva temporada”.