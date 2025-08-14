El Mallorca-Barcelona se jugará a 35 grados

El partido que se disputará este sábado 16 entre el Mallorca y el Barcelona estará marcado por las altas temperaturas. La previsión que hay para el debut liguero de los bermellones frente a los azulgranas es de 35 grados a la hora del encuentro. Durante el día, habrá alerta amarilla activada desde las 12:00 horas hasta las 19, media hora antes de que comience el choque. Se espera que la máxima llegue hasta los 38 grados.

Previsión de la AEMET para el sábado 16 en Mallorca. / AEMET

A no ser que alguno de los dos clubes lo solicite, hecho que por el momento no ha ocurrido, no habrá cambios en el horario a pesar del calor y de la humedad. Una circunstancia que puede suponer un riesgo no tan solo para los futbolistas, sino para los trabajadores del estadio y aficionados, como ya se ha visto en otras ocasiones. Un equipo que sí ha solicitado este cambio en el horario de su partido ha sido el Girona, que juega este viernes a las 19 horas frente al Rayo Vallecano.

No obstante, LaLiga ha denegado la solicitud del club catalán en dos ocasiones argumentando que "la temperatura estimada al inicio del partido será de 32 grados e irá disminuyendo a lo largo del mismo, finalizando por debajo de los 30 grados. Con estos datos, propios de esta época del año, se han disputado partidos en temporadas anteriores, e incluso se disputarán en estas primeras jornadas de la temporada en otros estadios".