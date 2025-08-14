El Lugo ficha al exmallorquinista Josep Gayá

El central Josep Gayá se convirtió este jueves en nuevo futbolista del CD Lugo de Primera Federación al que llega procedente del Zimbru Chisinau de Moldavia, con el que disputó la fase clasificatoria de la UEFA Conference League.

Formado en las categorías inferiores del RC Mallorca, con el que llegó a debutar en Primera División con el Real Madrid, el defensa balear también ha defendido las camisetas de la SD Amorebieta y el CD Tenerife en la categoría de plata del fútbol español.

l central jugará con un excapitán bermellón, Lago Junior. "Gayá es un defensa sólido, con buen juego aéreo y capacidad para liderar la zaga. Llega al Anxo Carro para reforzar el eje de la defensa albivermella", destacó el Lugo en su comunicado.

El jugador firma por una temporada, más otra opcional en función de objetivos, y se incorpora de manera inmediata a la dinámica de entrenamientos del primer equipo.