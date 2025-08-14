El Lugo ficha al exmallorquinista Josep Gayá

El central, formado en las categorías inferiores del conjunto bermellón, jugará junto a Lago Junior en el equipo gallego de Primera Federación

Josep Gayá, nuevo jugador del CD Lugo.

Josep Gayá, nuevo jugador del CD Lugo. / .

Redacción Deportes

El central Josep Gayá se convirtió este jueves en nuevo futbolista del CD Lugo de Primera Federación al que llega procedente del Zimbru Chisinau de Moldavia, con el que disputó la fase clasificatoria de la UEFA Conference League.

Formado en las categorías inferiores del RC Mallorca, con el que llegó a debutar en Primera División con el Real Madrid, el defensa balear también ha defendido las camisetas de la SD Amorebieta y el CD Tenerife en la categoría de plata del fútbol español.

l central jugará con un excapitán bermellón, Lago Junior. "Gayá es un defensa sólido, con buen juego aéreo y capacidad para liderar la zaga. Llega al Anxo Carro para reforzar el eje de la defensa albivermella", destacó el Lugo en su comunicado.

El jugador firma por una temporada, más otra opcional en función de objetivos, y se incorpora de manera inmediata a la dinámica de entrenamientos del primer equipo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La estrategia de un restaurante de Baleares para encarecer la cuenta de sus clientes
  2. Argentina anuncia que la cadena hotelera de Rafa Nadal y el grupo Meliá abrirá siete hoteles en el país
  3. La Oficina Antiocupación de Palma recomienda a las víctimas que llamen a un abogado y pongan una alarma
  4. De la masificación a los ‘influmierders’: los cinco mapas más locos de Mallorca
  5. El mapa de los apellidos más frecuentes en cada municipio de Mallorca
  6. Los restaurantes de Mallorca reducen sus plantillas en pleno verano al no alcanzar la actividad prevista
  7. “Nos moriremos de éxito”: Los residentes coinciden en que los precios vacían las terrazas de Mallorca en pleno verano
  8. El derrame de un camión que transportaba estiércol rumbo a la granja avícola genera fuertes molestias a los vecinos de las urbanizaciones de Llucmajor

El GOB consigue en cinco días los 5.000 euros para pagar las costas de su juicio contra AENA por la ampliación del aeropuerto de Palma

El GOB consigue en cinco días los 5.000 euros para pagar las costas de su juicio contra AENA por la ampliación del aeropuerto de Palma

El Campeonato de España de Escalada de Bloque y Velocidad aterriza en septiembre junto al Riyadh Air Metropolitano

El Campeonato de España de Escalada de Bloque y Velocidad aterriza en septiembre junto al Riyadh Air Metropolitano

Guillem Boscana pide más ayudas al Govern para competir en la Primera FEB

Guillem Boscana pide más ayudas al Govern para competir en la Primera FEB

Tensión en el pleno extraordinario de Felanitx por el enfrentamiento entre la alcaldesa y un oficial de policía

Tensión en el pleno extraordinario de Felanitx por el enfrentamiento entre la alcaldesa y un oficial de policía

Prisión para la mujer acusada de la muerte de un hombre en Gran Canaria

Prisión para la mujer acusada de la muerte de un hombre en Gran Canaria

Javier García Obregón responde a los rumores por la polémica venta de su casa familiar de Mallorca

Javier García Obregón responde a los rumores por la polémica venta de su casa familiar de Mallorca

El precio de la gasolina cae un 6,73% coincidiendo con la segunda gran operación salida del verano

El precio de la gasolina cae un 6,73% coincidiendo con la segunda gran operación salida del verano
Tracking Pixel Contents