Guillem Boscana pide más ayudas al Govern para competir en la Primera FEB

Guillem Boscana ha pedido al Govern y a las instituciones más ayudas económicas para competir en la Primera FEB, competición a la que regresa el Fibwi Palma tres años después. "Aquella LEB Oro (Primera FEB ahora) que dejamos hace tres años no tiene nada que ver con la de hoy. Los presupuestos se han disparado", ha manifestado el presidente del club mallorquín en la presentación de la campaña de socios.

"Hay un partida importantísima dentro de los presupuestos que son los alquileres de los pisos. El nuestro multiplica por cuatro el de los pisos de Zamora o Palencia. También se multiplican por dos loa gastos de desplazamiento. Esta es una de las reivindaciones que yo siempre he hecho a las instituciones. Es verdad que nos ayudan y que cada vez hay más dinero. Pero este dinero, básicamente, nos sirve para pagar los alquileres y ponernos a jugar en la Península", ha explicado el máximo mandatario de la entidad.

"Todos estos clubes que no tienen nuestros gastos, tienen este dinero que le dan las instituciones en la pista. Y nosotros lo tenemos en el avión, en los buses, en los hoteles...Y esto es una pega que no he sido capaz nunca que los políticos entiendan o porque no tiene más dinero para destinar a esto. Yo no puedo dedicar ninguna cantidad del dinero de las subvenciones públicas a la plantilla. Nos ha costado mucho fichar jugadores que conozcan la liga porque eran económicamente eran inaccesibles y hemos tenido que optar por otro perfil de jugador que podamos pagar", ha añadido.

Después de haber regresado a la categoría de plata del baloncesto español tras tres temporadas en la Segunda FEB, Boscana tiene claro que lo primordial es conseguir la permanencia: "El objetivo básico, claro y prioritario es salvar la categoría. También tenemos que competir e intentar ganar cada partido".

No obstante, con la diferencia presupuestaria que existe respecto a otros equipos, no será nada sencillo conseguir el objetivo: "Evidentemente, en una liga como la que habrá este año en Primera FEB, con los transatlánticos que tienen seis o siete veces más presupuesto que nosotros, es una tarea muy complicada. El presupuesto de media que tendría que tener un equipo para no pasar pena es un millón de euros. Nosotros no llegaremos, tenemos un presupuesto marcado de 800.000", ha expresado el presidente.