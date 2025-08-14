Baloncesto

El Fibwi Palma presenta su campaña de socios: "El objetivo es llegar a los 2.000"

El presidente del club mallorquín, Guillem Boscana, ha explicado que se está trabajando en la posibilidad de que los aficionados acompañen al equipo en los desplazamientos de esta temporada, la del regreso a la Primera FEB

El Fibwi Palma presenta su campaña de abonados: "Forma parte de la familia"

El Fibwi Palma presenta su campaña de abonados: "Forma parte de la familia"

Fibwi Mallorca Palma

Sergi Fullana

Llucmajor

El Fibwi Palma ha presentado esta mañana su campaña de socios para la temporada 2025/26 en el Restaurante las Sirenas con el lema "forma parte de la familia". El equipo mallorquín regresa este año a la Primera FEB, la categoría de plata del baloncesto español. "Es una presentación de campaña de socios muy especial. Volvemos a una liga en la que jugamos ocho temporadas seguidas", ha declarado Guillem Boscana, el presidente del club.

Después de los 1.605 socios conseguidos la campaña pasada, el dirigente de la entidad afirma que "como mínimo se tiene que empatar lo del año pasado". "Creo que nos tenemos que marcar el objetivo de llegar a los 2.000. Tenemos que intentar enganchar a la máxima gente posible a venir con nosotros", ha añadido Boscana.

Como novedad, la campaña de socios de este año añade dos modalidades. La primera, denominada 'Carnet jove', está dirigida a los aficionados que tienen desde 19 hasta 25 años, que podrán pagar su abono a un precio más económico. La segunda es el 'Carnet familiar'. "Es un carnet familiar, pero es para dos adultos. Es decir, puede ser una pareja, pueden ser dos amigos...y con la posibilidad de añadir niños de 11 a 18 años", ha explicado el presidente.

Los precios de la nuecva campaña de aboandos del Fibwi Palma

Los precios de la nuecva campaña de aboandos del Fibwi Palma / Fibwi Palma

En cuanto a las renovaciones, el club ha querido tener un detalle con los socios que se abonaron en cualquier temporada de las tres en las que el Fibwi Palma estuvo en Segunda FEB. Es decir, aunque una persona se quiera hacer socia este año y no lo fuese en la temporada anterior, si lo fue en la 2022/23 o en la 2023/24, también pagará su abono al precio de la renovación.

Noticias relacionadas y más

Guillem Boscana también ha anunciado que están trabajando en la posibilidad de que los aficionados acompañen al equipo en los 15 desplazamientos: "Será una compañía directa, porque vendrán en el mismo avión que los jugadores, estarán en el mismo hotel, irán y volverán del pabellón con el mismo bus. Serán viajes de 20 o 25 personas. Si vemos que es un éxito, evidentemente lo ampliaremos".

Miquel Capella y Guillem Boscana durante la rueda de prensa.

Miquel Capella y Guillem Boscana durante la rueda de prensa. / Fibwi Palma

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents