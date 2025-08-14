El Fibwi Palma presenta su campaña de socios: "El objetivo es llegar a los 2.000"

El Fibwi Palma ha presentado esta mañana su campaña de socios para la temporada 2025/26 en el Restaurante las Sirenas con el lema "forma parte de la familia". El equipo mallorquín regresa este año a la Primera FEB, la categoría de plata del baloncesto español. "Es una presentación de campaña de socios muy especial. Volvemos a una liga en la que jugamos ocho temporadas seguidas", ha declarado Guillem Boscana, el presidente del club.

Después de los 1.605 socios conseguidos la campaña pasada, el dirigente de la entidad afirma que "como mínimo se tiene que empatar lo del año pasado". "Creo que nos tenemos que marcar el objetivo de llegar a los 2.000. Tenemos que intentar enganchar a la máxima gente posible a venir con nosotros", ha añadido Boscana.

Como novedad, la campaña de socios de este año añade dos modalidades. La primera, denominada 'Carnet jove', está dirigida a los aficionados que tienen desde 19 hasta 25 años, que podrán pagar su abono a un precio más económico. La segunda es el 'Carnet familiar'. "Es un carnet familiar, pero es para dos adultos. Es decir, puede ser una pareja, pueden ser dos amigos...y con la posibilidad de añadir niños de 11 a 18 años", ha explicado el presidente.

Los precios de la nuecva campaña de aboandos del Fibwi Palma / Fibwi Palma

En cuanto a las renovaciones, el club ha querido tener un detalle con los socios que se abonaron en cualquier temporada de las tres en las que el Fibwi Palma estuvo en Segunda FEB. Es decir, aunque una persona se quiera hacer socia este año y no lo fuese en la temporada anterior, si lo fue en la 2022/23 o en la 2023/24, también pagará su abono al precio de la renovación.

Guillem Boscana también ha anunciado que están trabajando en la posibilidad de que los aficionados acompañen al equipo en los 15 desplazamientos: "Será una compañía directa, porque vendrán en el mismo avión que los jugadores, estarán en el mismo hotel, irán y volverán del pabellón con el mismo bus. Serán viajes de 20 o 25 personas. Si vemos que es un éxito, evidentemente lo ampliaremos".