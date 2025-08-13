Urmeneta-Aranguren ganan la primera edición del torneo ‘Calet y Boiret’ del Frontón de Sineu

Iker Urmeneta-Mikel Aranguren se han proclamado campeones de la primera edición del Torneo ‘Calet y Boiret’ del Frontón de Sineu. La pareja de rojos se ha impuesto a Jonpe Artetxe-Julen Urruzola por 22-20 en un final que han mantenido en vilo a los más de 400 espectadores que han abarrotado el estadio.

Más allá del buen juego visto tanto el martes como este miércoles, se ha conseguido algo más importante: visibilizar un deporte que llevaba muchos años prácticamente reducido a la nada en Mallorca.

Las gradas estaban llenas. No cabía ni un alfiler. Era complicado pasar de una grada a otra y en los lugares más traseros, mucha gente se puso de puntillas para tratar de ver algunos de los muchos trabajados y bonitos tantos.

Fue una final reñida y muy disputada que se decidió en los últimos compases. Llegaron al final con un apretado 20-20, pero Urmeneta-Aranguren se mostraron más solidos y se alzaron con un trofeo muy especial, sobre todo para Urmeneta porque lo fabricó él con sus alumnos a partir de los restos de esparadrapos de los pelotaris: “Me ha hecho mucha ilusión. Además, es un hecho histórico porque es la primera vez que un premio se entrega con este material y ha sido aquí en Sineu”.

“Hemos disfrutado del trabajo que ha hecho Juan Fernández en remodelar este espacio y recuperar este patrimonio. Estamos muy contentos con la respuesta de la gente”, apostilla Aranguren y añade la complicación de la final: “Los rivales tienen mucho nivel. Cuando nos ha tocado atacar a nosotros, ellos han defendido mucho y no nos han regalado nada. Al revés, nos han apretado mucho. Urruzola no ha fallado una pelota y Artetxe ha conseguido grandes tantos”.

Ha sido un éxito que tiene nombre y apellidos: Juan Fernández Mena. Y eso que todo empezó como una anécdota. Varios pelotaris le escribieron por Facebook, aunque el tenía otra idea para este espacio. Sin embargo, lo ha rehabilitado y le ha dado una segunda vida, como este deporte a él: “El Frontón de Sineu y los pelotaris me han cambiado la vida”.