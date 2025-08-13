El Poblense ficha al mallorquín Andrés García, uno de los implicados en el 'Caso Asencio'

El Poblense anunció este martes la contratación del mallorquín Andrés García para reforzar al equipo de cara a la nueva temporada en Segunda RFEF. El nombre del delantero saltó a la palestra en junio de 2023 al ser es uno de los cuatro futbolistas implicados en el 'caso Asencio', por el cual la Fiscalía le reclama una pena de prisión de 4 años y 7 meses, acusado de grabación de imágenes íntimas sin consentimiento, además del delito de distribución de pornografía infantil, ya que una de las chicas era menor de edad.

El futbolista proviene del Alcorcón B, tras pasar por el Real Madrid y formarse en la cantera del Valencia, aunque su prometedora carrera se rompió el pasado 15 de junio de 2023. Los cuatro acusados (Andrés García, Ferrán Ruíz, Juan Rodríguez y Raúl Asencio) se encontraban en una cabaña privada situada en el municipio de Mogán (Gran Canaría) junto con las dos chicas de 16 y 18 años.

Según el escrito de la Fiscalía, hecho público a principios de agosto, todos tuvieron "pleno conocimiento" de la edad de la chica de 16 años, puesto que se lo preguntaron directamente y recibieron su respuesta. Posteriormente, afirma la Fiscalía, Ferrán Ruíz y Juan Rodríguez, en una hora no determinada, probablemente entre las 14.30 y las 16.30, mantuvieron relaciones sexuales consentidas con la menor de 16 años, mientras que en el mismo lugar y al mismo tiempo, Andrés García mantuvo otra relación sexual consentida con la chica de 18 años.

Después, Ferrán Ruiz, añade el Ministerio Público, sacó un dispositivo móvil y, sin consentimiento de ninguna de ellas, "comenzó a grabar las relaciones sexuales, pasándole el móvil instantes después a Juan que continuó filmando y fotografiando dicho encuentro".

Una vez finalizada la relación sexual, "Ferrán, Juan y Andrés, con la misma intencionalidad antes mencionada, facilitaron a terceros dichas fotografías y grabaciones".

Para García, Ruiz y Rodríguez, la Fiscalía solicita una pena de prisión de 4 años y 7 meses, "con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo" durante el tiempo de la condena. En los tres casos, también, y según lo dispuesto en el artículo 57.1 en relación al artículo 48.2 y 3, pide la prohibición de aproximación a las dos víctimas "a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por ellas a menos de 500 metros y prohibición de comunicación por cualquier medio, directo o indirecto, escrito, hablado o visual, durante seis años".

Asimismo, los tres acusados, según el escrito, indemnizarán conjunta y solidariamente a cada una de las víctimas con una cantidad de 25.000 euros.

Para Asencio, la Fiscalía solicita, además de la pena de prisión de dos años y seis meses, una inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una indemnización de 5.000 euros a cada una de ellas.

Como consecuencia de estos hechos, apunta la Fiscalía, la menor de 16 años y la chica de 18 años presentan "un trastorno de estrés postraumático asociado a sintomatología ansioso depresiva".