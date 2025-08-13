El Palmer Basket ficha al pívot Abdou Tsimbila

Abdou Tsimbila refuerza el puesto de ‘cinco’ del Palmer Basket Mallorca Palma. El interior camerunés, de 25 años y 2.06 metros, llega al club mallorquín después de brillar en los Fordham Rams de la División I de la NCAA durante cuatro cursos. El nuevo integrante del cuadro dirigido por Marco Justo atesora unas capacidades defensivas de primera línea y sobresale por su habilidad para intimidar a los adversarios, para taponar y para reinar en la pugna por los rebotes. Estas condiciones se ajustan a la perfección a la identidad del grupo.

El internacional por su país ha desempeñado una temporada consistente en la disciplina de los Fordham Rams de la NCAA. En el conjunto de Nueva York, el pívot obtuvo unas medias de 5,7 puntos y 5,6 rebotes en 33 encuentros. El jugador ha sumado 1,5 tapones por duelo y ha alcanzado el 73,5% de acierto en los lanzamientos de tiros libres. La campaña más destacada de Tsimbila en su periplo universitario fue en la temporada 2023/24. En los 32 partidos que compitió, aportó 7,5 puntos y 6,3 capturas por compromiso.

El fichaje del Palmer Basket ha jugado cinco cursos en la División I de la NCAA. La primera experiencia universitaria de Tsimbila fue en las filas de los Penn State Nittany Lions. En la escuadra de Pensilvania creció como jugador y defendió sus intereses una campaña (2020/21). La proyección del talentoso interior le ofreció la oportunidad de unir sus fuerzas con los Fordham Rams, equipo con el que finalizó su periodo de formación.

Abdou Tsimbila inició su camino en el baloncesto en la St. Maria Goretti High School, donde militó dos temporadas. El buen rendimiento del pívot ayudó al bando de Hagerstown a clasificarse para la final de la Baltimore Catholic League del 2019. El flamante fichaje del Palmer Basket, que entró en el primer equipo del All-Washington County, llega para marcar las diferencias en el conjunto mallorquín.