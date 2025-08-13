El Palma Futsal luce su nueva piel

El Illes Balears Palma Futsal ha dado a conocer de forma oficial su primera y segunda equipación para el nuevo curso, reafirmando así su compromiso con el verde y el lila, dos colores icónicos que, temporada tras temporada, se han consolidado como una seña de identidad inconfundible y un vínculo directo con la historia y la imagen de la entidad. La tercera equipación, que completará el vestuario oficial del equipo, se presentará más adelante.

La primera equipación mantiene el inconfundible verde como gran protagonista, acompañado por franjas verticales en un tono más intenso que aportan profundidad y dinamismo al diseño. Los detalles en lila —presentes en el cuello, las mangas y las costuras laterales— aportan contraste y personalidad. Por su parte, la segunda equipación invierte el protagonismo cromático: un elegante lila como color base, realzado con toques de verde en ribetes y remates, logrando una propuesta visualmente equilibrada y moderna. Ambas prendas, firmadas por Umbro, lucen un corte estilizado y actual, así como los logotipos de los principales patrocinadores que acompañarán al equipo esta temporada.

Las nuevas camisetas del Palma Futsal. / Palma Futsal

La presentación ha tenido lugar en las Bodegas Santa Catarina, un enclave singular que ha servido también como escenario del vídeo conceptual que acompaña el lanzamiento. Esta pieza audiovisual establece un paralelismo entre el proceso de elaboración del vino y el trabajo en equipo, relacionando la paciencia, el cuidado y la dedicación que requieren ambos con los colores del paraje vinícola y con la primera y segunda piel del conjunto balear.

El acto ha permitido conocer también toda la gama de ropa oficial que lucirá el Illes Balears Palma Futsal esta temporada. En primer lugar, la ropa de paseo de Umbro, con conjuntos sport en tonos grises y detalles negros o azulados, diseñados para aportar comodidad y elegancia en viajes, concentraciones y actos de representación. La ropa de representación para eventos especiales, creada por El Corte Inglés y Camper, combina camisas de manga larga con finas líneas, pantalón azul marino y zapatillas blancas, aunando comodidad y uniformidad.

La línea de entrenamiento, perteneciente a la gama Pro Training de Umbro, se caracteriza por camisetas negras con detalles grises y pantalones cortos negros con inserciones laterales en estampado rojo y negro tipo camuflaje, confeccionadas en tejido ligero y transpirable. Para el calentamiento, el club ha apostado por un diseño vintage, con camisetas de cuadros grises sobre fondo claro y detalles granates, y sudaderas tipo windbreaker en blanco, negro y granate. El acto ha finalizado con una fotografía conjunta de toda la plantilla luciendo las diferentes prendas presentadas: desde las nuevas equipaciones verde y lila hasta la ropa de paseo, representación, entrenamiento y calentamiento, que acompañarán al equipo tanto dentro como fuera de la pista esta temporada.