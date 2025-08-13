Vela
Nico Martínez, el fotógrafo de toda una vida en la vela
La Regata Illes Balears Clàssics, que se inicia este jueves y hasta el domingo para los 40 veleros inscritos, inaugura su agenda con una exposición de fotografías náuticas del mallorquín, para después celebrar un cocktail de bienvenida a las tripulaciones
Jaume A.
La Regata Illes Balears Clàssics inauguró este miércoles su agenda cultural con una exposición de fotografías náuticas de Nico Martínez para después dar paso a la celebración de un cocktail de bienvenida a las tripulaciones de los 40 veleros que participarán a partir de hoy y hasta el domingo en una de las citas ineludibles de la vela clásica.
La muestra reúne catorce fotografías de veleros clásicos y tres de embarcaciones modernas del fotógrafo mallorquín Nico Martínez captadas en diferentes regatas y escenarios del Mediterráneo a lo largo de varios años. La planta baja del edificio Tramuntana del Club de Mar Mallorca acogió esta exposición, que podrá visitarse de 17.00 a 20.00 horas este jueves y viernes, mientras que este sábado y domingo el horario de apertura se prolongará hasta las 21.00 horas
Las fotografías, impresas en un laminado de aluminio con un tamaño de 65 cm x 95 cm y enmarcadas por Xicarandana, tienen una edición especial con un sutil acabado en sepia con el objetivo de dar homogeneidad a la colección. Nico Martínez ejerce como fotógrafo náutico desde 1990 y ha sido el encargado de inmoralizar los desafíos españoles en la Copa América de 1995, 2000 y 2007. Además es el fotógrafo oficial de la Copa del Rey de vela, de los circuitos TP52 y RC44.
El presidente del Club de Mar Mallorca, Borja de la Rosa, fue el encargado de inaugurar el cocktail de bienvenida a las tripulaciones de los 40 veleros que participarán en la regata, destacando que «este encuentro es mucho más que una competición: es una oportunidad para admirar, navegar y compartir la belleza y la historia de estas embarcaciones únicas, que siguen vivas gracias al esfuerzo, dedicación y pasión de sus armadores».
También dedicó unas palabras de «agradecimiento» a quienes hacen posible que esta edición sea una realidad, a los patrocinadores principales (Marine Pool, Allianz y Howden) por su firme apoyo, y a la veintena de firmas colaboradoras porque «gracias a ellos, esta regata sigue creciendo y proyectándose cada vez con más fuerza en el calendario internacional».
