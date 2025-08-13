Nico Martínez, el fotógrafo de toda una vida en la vela

La Regata Illes Balears Clàssics inauguró este miércoles su agenda cultural con una exposición de fotografías náuticas de Nico Martínez para después dar paso a la celebración de un cocktail de bienvenida a las tripulaciones de los 40 veleros que participarán a partir de hoy y hasta el domingo en una de las citas ineludibles de la vela clásica.

La muestra reúne catorce fotografías de veleros clásicos y tres de embarcaciones modernas del fotógrafo mallorquín Nico Martínez captadas en diferentes regatas y escenarios del Mediterráneo a lo largo de varios años. La planta baja del edificio Tramuntana del Club de Mar Mallorca acogió esta exposición, que podrá visitarse de 17.00 a 20.00 horas este jueves y viernes, mientras que este sábado y domingo el horario de apertura se prolongará hasta las 21.00 horas

Las fotografías, impresas en un laminado de aluminio con un tamaño de 65 cm x 95 cm y enmarcadas por Xicarandana, tienen una edición especial con un sutil acabado en sepia con el objetivo de dar homogeneidad a la colección. Nico Martínez ejerce como fotógrafo náutico desde 1990 y ha sido el encargado de inmoralizar los desafíos españoles en la Copa América de 1995, 2000 y 2007. Además es el fotógrafo oficial de la Copa del Rey de vela, de los circuitos TP52 y RC44.

La exposición acogió a numeroso público. / Mallorca Press

El presidente del Club de Mar Mallorca, Borja de la Rosa, fue el encargado de inaugurar el cocktail de bienvenida a las tripulaciones de los 40 veleros que participarán en la regata, destacando que «este encuentro es mucho más que una competición: es una oportunidad para admirar, navegar y compartir la belleza y la historia de estas embarcaciones únicas, que siguen vivas gracias al esfuerzo, dedicación y pasión de sus armadores».

El presidente del Club de Mar Mallorca, Borja de la Rosa. / Mallorca Press

También dedicó unas palabras de «agradecimiento» a quienes hacen posible que esta edición sea una realidad, a los patrocinadores principales (Marine Pool, Allianz y Howden) por su firme apoyo, y a la veintena de firmas colaboradoras porque «gracias a ellos, esta regata sigue creciendo y proyectándose cada vez con más fuerza en el calendario internacional».