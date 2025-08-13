Atletismo
El mallorquín Joan Munar estará en el Mundial de Atletismo Paralímpico de Nueva Delhi
El atleta de Peguera, medalla de bronce en París 2024, participará en salto de longitud T11
EP
El atleta mallorquín Joan Munar será uno de los que lideres la delegación española que participara en el próximo Mundial de Atletismo Paralímpico que se celebrará del 27 de septiembre al 5 de octubre en Nueva Delhi (India) y que contará con una representación de 29 deportistas nacionales, 16 hombres y 13 mujeres. El de Peguera, bronce en París 2024, competir en salto de longitud T11.
Junto a él estarán nombres destacados como Adi Iglesias. Junto a la atleta nacida en Malí, también destacan los nombres de Sara Martínez y David Pineda, subcampeones en París 2024, y Álvaro del Amo y Alba García Falagán bronce en París. Iván Cano y Héctor Cabrera, plata y bronce respectivamente en Tokio, también representarán a España en la capital india.
La delegación española estará compuesta por 29 atletas, 16 hombres y 13 mujeres, además de seis deportistas de apoyo. En cuanto al reparto por federaciones, la Federación Española de Deportes para Ciegos será la que más deportistas aporte, con 16.
La Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física aportará ocho, mientras que la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual contará con tres y la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido sumará dos atletas.
El Mundial contará con 186 eventos con medalla (101 de hombres, 84 de mujeres y uno mixto) y la competición se celebrará en el estadio JLN Stadium, construido en 1982, remodelado en 2010 y que tiene una capacidad para 60.000 espectadores. Las pruebas se desarrollarán en una doble sesión, matinal y vespertina.
