Esperança Cladera y Daniela García buscan la mínima de Tokio

Las atletas mallorquinas Esperança Cladera (200 metros) y Daniela García (800 metros), que a lo largo de la temporada han peleado por la mínima para participar en el Mundial que se celebrará en septiembre en Tokio, quedando a unas míseras centésimas, continúan con la ilusión de poder estar entre los mejores del planeta. De hecho, Cladera ya tiene el billete asegurado como miembro del equipo de relevos de 4x100 femenino, pero aspira a lograrlo en el individual.

El pasado viernes 8 de agosto, Daniela corrió en el Meeting de Banská Bistriça (Eslovaquia) con las miras puestas en lograr la mínima y casi lo consigue al firmar un tiempo de 2:00.20 (la mínima es de 2:00.00). Según comentaba su entrenador, Antonio Serrano, de no haber tenido un "problemilla de índole menstrual" lo habría conseguido. El prestigioso preparador manchego lo ve posible ya que se tiene programado correr el día 16 en Berna y el día 20 en el Diamond de Lausana, prueba en la que está inscrita en la serie B. Y es de esperar que en una estas dos citas en Suiza certificará la mínima.

Daniela Garcí­a, durante una carrera. / Sebastià Adrover Torrens

Por su parte, la atleta de Muro, Esperança Cladera, intentará la mínima este jueves en el Mitin de Guadalajara, competición en la que tendrá la inestimable ayuda de Paula Sevilla, que ya tiene billete a Japón en 400 metros lisos (50.70). Para ello, deberá lograr 22.75, una marca al alcance después de haber firmado en dos ocasiones 22.79.

La velocista, al ser miembro del equipo de 4x100 que consiguió la plata en China, con récord de España incluido y con la mínima en el bolsillo, ha sido llamada por la comisión técnica del 17 a 24 de agosto en el CAR de Sant Cugat junto al resto de componentes. Esta concentración, denominada Training Camp Joma, es la preparación del Mundial.