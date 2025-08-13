Voleibol
El ConectaBalear Manacor apuesta por el joven Fausto Díaz
El club mallorquín contrata al punta argentino, de solo 18 años y 1,93 metros, y que es capitán de la selección albiceleste sub21
Palma
El ConectaBalear Manacor ha fichado al punta argentino Fausto Díaz, que es una apuesta del entrenador Alexis González. Se trata de un jugador, de solo 18 años, con un potencial en ataque y saque destacables por su edad. Fausto Díaz está colocado en el ranking de jóvenes promesas del voleibol argentino y esta pasada temporada militó en el Ciudad Vóley como receptor atacante, con unos resultados brillantes pese a su juventud.
Con una estatura de 193 centímetros, el jugador de la ciudad de Rosario ha sido premiado como el mejor jugador de su categoría. Capitán de la Selección Argentina sub21, logró el tercer puesto de la clasificación y el pase para el Mundial 2025 que se disputa el próximo septiembre en Filipinas.
