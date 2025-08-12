Urmeneta- Aranguren y Artetxe-Urruzola jugarán la final del torneo ‘Calet y Boiret’ del Frontón de Sineu

Las parejas formadas por Iker Urmeneta-Mikel Aranguren y Jonpe Artetxe-Julen Urruzola se medirán en la primera final del torneo ‘Calet y Boiret’ del Frontón de Sineu este miércoles. Han superado con solvencia a sus rivales, sobre todo el primer dúo, que se ha deshecho de Iñaki Lizaso-Fernando Bretón por 22-16. En cambio, a los segundos finalistas les ha costado más vencer a Mikel Goñi-Xabi Ortiz de Urbina, que, en un final apretado, se han impuesto por 22-19. En ambos partidos, Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, ha sido botillera.

A partir de las 19 horas empezará el espectáculo este miércoles en Sineu (el acceso será libre y gratuito para todo el público). Primero, las parejas que han caído en las semifinales lucharán por el tercer puesto y, al acabar, se decidirá quién será el primer vencedor del torneo.

Estos partidos contarán con dos invitados muy especiales que harán de botilleros: Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, y Aritz Espinosa, pelotari del Club San Cosme de La Rioja. Esta figura tiene una función parecida a la de entrenador, aunque no se ha decidido a qué parejas ayudarán, tendrán un papel muy relevante en el desenlace de los partidos.

Urmeneta, que ha creado el trofeo a base de esparadrapo, peleará por alzarlo. Para ello, ha vencido con autoridad en la primera semifinal del día. “Ha sido un partido peleado. El suelo era nuevo y nos ha costado un poco adaptarnos, pero luego ha habido tantos bonitos y peleados. A mitad de partido nos hemos ido un poco en el marcador, hemos acertado nosotros más arriba y quizás Lizaso no ha tenido tanta efectividad”, explica.

Más allá de ganar, para él lo más importante ha sido el ambiente. “Lo bonito es llenar el frontón y que la gente disfrute de este deporte. Ganar o perder es secundario. Que la gente disfrute y si es posible ganar y llevarse el trofeo mucho mejor”, sostiene.

En la segunda semifinal, para Urruzola el partido se ha decidido en los últimos tantos. “Hasta el 18 a 18 hemos ido muy igualados. Al final hemos tenido un poco de suerte a nuestro favor, pero ha sido un cara o cruz”, señala y Artetxe añade: “Ha sido un partido muy duro. Los zagueros han jugado de una forma muy correcta fallando muy poco, mientras que los delanteros han jugado de una forma muy alegre, terminando el tanto”.

Y ambos reconocen que es un placer jugar delante de este ambiente: “Es un paso muy adelante verlo lleno. A ver si la gente empieza a venir y comienza a haber más frontones”.