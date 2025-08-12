El Real Madrid boicotea el Villarreal-Barça en Miami

El Real Madrid no está dispuesto a tolerar que el Villarreal-Barça de la 17ª jornada de LaLiga se dispute en Miami. En un contundente comunicado, la entidad que preside Florentino Pérez ha anunciado que ha solicitado a la FIFA, la UEFA y el Gobierno que impidan la deslocalización fuera de España de un partido de Liga por primera vez en la historia.

El comunicado del Real Madrid llega 24 horas después de que la junta directiva de la RFEF acordara iniciar los trámites ante la UEFA y la FIFA para que el encuentro entre el Villarreal y el vigente campeón, programado para el fin de semana del 21 de diciembre, se dispute en Miami. Un proyecto que LaLiga llevaba queriendo poner en marcha desde 2018, teniendo hasta ahora el freno de Luis Rubiales.

Los acuerdos de Relevent, socio de LaLiga en Norteamérica, con la FIFA y la federación estadounidense de fútbol permitían vislumbrar la celebración de ese partido en Miami. Sin embargo, el Real Madrid ha anunciado que ha puesto toda su maquinaria en marcha para frenar un partido que a su juicio "altera el equilibrio competitivo y otorga una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes".

El comunicado del Real Madrid

"La integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos. Modificar unilateralmente este régimen rompe la igualdad entre contendientes, compromete la legitimidad de los resultados y sienta un precedente inaceptable que abre la puerta a excepciones basadas en intereses ajenos a lo estrictamente deportivo, con clara afección a la integridad deportiva y riesgo de adulteración de la competición", desarrolla el club blanco.

Florentino Pérez / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

Florentino Pérez, por oposición a Javier Tebas, siempre se ha opuesto a la idea de llevar partidos de LaLiga a EEUU. De hecho, en ninguno de los cuatro intentos realizados hasta la fecha se había barajado la opción de que fuera un encuentro del Real Madrid, pese a que es el club con mayor atractivo comercial de cuantos forman parte de la competición española.

El Real Madrid se queja además de no haber recibido información sobre el proyecto que, considera, debe ser aceptado "de forma unánime" por todos los clubes de la competición para poder llevarse a cabo. Sobra decir que la entidad blanca en ningún caso va a dar su visto bueno, lo que implicaría su decaimiento en caso de que se reclamase unanimidad.

Peticiones a FIFA, UEFA y CSD

En esa línea, el Madrid anuncia que ha pedido a la FIFA que "no autorice la celebración del encuentro sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición". Del mismo modo, ha reclamado al CSD que "no conceda la autorización administrativa necesaria sin dicho consentimiento unánime".

En el caso de la UEFA, el club madrileño le ha solicitado que "inste a la RFEF a retirar o denegar la solicitud, reafirmando el criterio establecido en 2018 que impide disputar fuera del territorio nacional partidos oficiales de competiciones domésticas, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, que aquí no concurren".

Muchas críticas al proyecto

El Real Madrid se pone de este modo al frente de la oposición a la disputa del partido de Miami. Una iniciativa que está siendo criticada en las últimas horas por varios factores. Uno de ellos, la ventaja que supone para el Barça eludir la a priori complicada visita a La Cerámica, cambiándola por un escenario neutral en el que, por volumen de aficionados en EEUU, seguramente tendría ventaja en las gradas.

El presidente del VillarrealCF, Fernando Roig. / ANDREU ESTEBAN / EFE

En el entorno del club 'groguet' también han surgido muchas críticas, puesto que la visita del Barça es uno de los partidos más esperados del año para la afición local. El presidente del Villarreal, Fernando Roig, ha prometido que el club sufragara el desplazamiento a Miami de aquellos socios que quieran acudir al partido y que ofrecerá un descuento del 20% de su abono a quienes rechacen esa posibilidad.

Una propuesta sorprendente, pues implicaría un coste económico descomunal para las arcas del Villarreal. El club tiene unos 20.000 abonados. Haciendo una cuenta muy a la baja, el coste de pagar vuelo y estancia en Miami a todos ellos podría llegar a superar holgadamente los 10 millones de euros. Una barbaridad.

"Si es un partido que LaLiga necesita celebrar en EEUU para promover su imagen de y hacerla más atractiva comercialmente, nosotros estamos a disposición de LaLiga", manifestó el presidente azulgrana, Joan Laporta, hace unos días sobre la posibilidad de desplazar un partido de LaLiga. Una opción que parecía muy encarrilada, pero que el Real Madrid está dispuesto a frenar por todos los medios posibles.