Jaume Munar alcanza su mejor ranking antes del US Open

Jaume Munar llegará en uno de sus mejores momentos al US Open, que este año se disputa del 24 agosto al 7 septiembre en Nueva York. El tenista mallorquín comparecerá situado en el número 48 del ranking ATP, su mejor posición desde que inició su carrera allá por 2014 (era el número 1.818 del mundo).

Desde entonces Munar ha tenido muchos altibajos, aunque en este 2025 ha progresado hasta el ‘top-50’, posición que estrenó el pasado mes de julio y que ha mejorado pese a su eliminación en segunda ronda en el Masters 1.000 de Toronto a finales de mes y justo antes de arrancar en Cincinatti (de la misma categoría).

Su pronta caída en primera ronda no le permitirá mejorar esa posición, pero tampoco sufrirá un revés importante ya aunque el año pasado llegó a tercera ronda, lo que resta lo sumará en Canadá porque no defendía puntos al no haber jugado ese Masters 1.000.

El objetivo del tenista de Santanyí será mejorar la primera ronda de 2024 en el US Open. Antes del Grand Slam, Munar podría disputar el ATP250 de Salem que se disputa unos días antes y que sirve de preparación para el torneo neoyoquino.