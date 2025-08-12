Iñaki Lizaso: «Tenemos mucha ilusión por dar un gran espectáculo en el Frontón de Sineu»

Visitó el Frontón de Sineu hace dos años para una exhibición, ahora es un torneo.

Es una culminación de un proceso. Aquí han venido algunos de los mejores jugadores de pelota vasca durante los pasados veranos. Con este torneo se ha dado a conocer todavía más. Mikel Goñi es uno de los pelotaris más mediáticos y compite hoy y ya veremos si se clasifica a la final. Estoy seguro de que va a ser un campeonato muy vistoso y de un gran nivel.

El Frontón de Sineu ha remodelado su pavimento y lo estrenarán.

Se ve que han hecho una gran inversión. Hay mucha ilusión y esfuerzo. Está muy bien. Las gradas están arregladas y se han pintado todas las rayas. El primer contacto ha sido excepcional, hoy veremos cómo se desarrolla todo, pero está todo muy bien. Tenemos mucha ilusión de dar un gran espectáculo.

Antes se hicieron partidas amistosas y hoy comienza el torneo, ¿Va a subir el nivel?

La primera vez que jugamos aquí fuimos con un poco de cuidado, ahora al ser un suelo bien hecho pienso que la velocidad aumentará. Antes podíamos dar un buen espectáculo, ahora será todavía mejor. Aunque hagamos exhibiciones, el pelotari es muy competitivo. Son amistosos, pero intentas dar el máximo nivel y que el espectáculo sea el mayor posible. Al ser la primera vez de este torneo, si antes ya venías con una gran ilusión y motivación, ahora incluso más. Hemos reservado un gimnasio para no despistarnos.

¿Cómo entrena antes de un torneo?

Sobre todo, cuidamos el físico y las manos. Es muy difícil cuidarlas aquí. Lo mejor es no estar mucho tiempo en contacto con el agua porque se ablandan. Darte masajes, porque si tienes la manos bien es más mantenimiento que cura con crema antiinflamatoria o hidratante.

¿Qué puede esperar alguien que quiera presenciar los partidos?

Va a ver un deporte único que es de los más antiguos de la historia con la pelota, más incluso que el tenis. El ruido que va a escuchar el público, la velocidad, la capacidad, los remates que van a ver. Espero que para los que acuden por primera vez sea único. Será un espectáculo rápido en el que se verá fuerza, técnica.... Cada pelotari tiene sus cualidades y todos los que vamos tenemos diferentes, y creo que quedarán palpables hoy y mañana.

¿Cómo conocieron este espacio?

Fue una serie de casualidades. Iker Urmeneta acudió por un tema de trabajo y le dijeron que había uno chulo. Iker y yo hemos jugado en muchos frontones y nos gusta jugar los peculiares. Si de media ponemos que disputamos 40 al año, imagínate cuántos hemos podido jugar en los últimos 20 años, pero el Frontón de Sineu tiene un algo especial y eso que hemos estado en muchos bonitos y peculiares. Pero este tiene algo que los demás no tienen.

Ha viajado por todo el mundo jugando a pelota vasca.

Sí. Hemos estado en Argentina, Los Ángeles, San Francisco, Madrid, Barcelona... En este grupo hay pelotaris que lo han ganado todo en el mundo aficionado en el País Vasco y ahora todos queremos regalar espectáculo aquí en Mallorca. n