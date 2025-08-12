El Handbol Mallorca regresa a los entrenamientos con siete caras nuevas

Se han acabado las vacaciones para el equipo que representará a Mallorca en la tercera categoría del balonmano español. El Club Handbol Mallorca ha comenzado los entrenamientos de la pretemporada 2025/26 en el Polideportivo de La Salle d’Es Pont d’Inca, con Sergio Sevilla al frente.

El curso pasado, a los de Marratxí les costó arrancar y acoplarse como equipo, pero con el paso de las jornadas mejoraron su juego y firmaron una gran segunda vuelta, finalizando en sexta posición.

El director deportivo, Gerard Mwanjele, ha remarcado la importancia de preservar la columna vertebral de la plantilla y ha puesto en el foco el objetivo con el que se sueña en el club: “La prioridad ha sido mantener el bloque y reforzarlo para estar lo más arriba posible. Queremos que el equipo trabaje mucho, sea competitivo y luche por volver a jugar una fase de ascenso”.

Sergo Sevilla, por su parte, ha destacado también el trabajo de la dirección deportiva con las incorporaciones: "El club ha hecho un esfuerzo importante para traer jugadores de calidad. Queremos un grupo unido que juegue bien al balonmano. La ilusión es la fase de ascenso, pero lo primero es trabajar y construir el equipo".

Una de las premisas de Handbol Mallorca ha sido mantener la base del año pasado con renovaciones importantes como las de Antonio Castro, Álex Pazos, Jordi Cañellas, Óscar Camacho, Jesús Ángel Lucía y el capitán Guillem Fernández. Entre las altas destacan Enrique Moreno (BM Gáldar), Pablo Cubillas (BM Zamora), Emilio Valenzuela (BM Bolaños), Marc López (BM Secar de la Real), el joven Jaume Bergas (Mata de Jonc), Daniel Mota (BM Romo) y el regreso de Matías Cañellas, que vuelve a coincidir con su hermano Jordi.

Sergio Sevilla dirige el primer entrenamiento del Handbol Mallorca. / H.M.

En el cuerpo técnico se incorporan el exjugador Jaume Bergas y Ángel Ramírez como delegado, junto a Juan Ramón Pons, que continúa como delegado y responsable de prensa.