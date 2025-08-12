El Atlético Baleares quiere fichar más

Patrick Messow asegura que el Atlético Baleares quiere seguir fichando y no da la plantilla por cerrada. "El objetivo es incorporar otro jugador más de ataque, pero solo si estamos 100% convencidos y si es algo que nos aporta. No vamos a fichar por fichar. Estamos muy tranquilos, si mañana empezara la liga, no me preocuparía", ha declarado el director general del club esta mañana en la presentación de Pablo García y Jofre Cherta, dos de los fichajes de esta temporada.

El primero, portero de 23 años, llega procedente del Torrent, y el segundo, centrocampista de 24 años, desde el Terrassa, equipos del grupo III de la Segunda RFEF y rivales de los blanquiazules este año. Ambos jugadores, que cuentan con cierta experiencia ya en la categoría, han destacado que llegar al Atlético Baleares supone un salto en sus carreras.

"Hablé con Marc (Julià) -director deportivo- de primera instancia y, por un lado, me demostraron mucha confianza. Y por el otro, yo ya conocía este grupo, el año pasado estuve en esta liga. Conozco el club y sus objetivos. Creo que venir aquí era un paso adelante. Ojalá puedan cumplirse los objetivos y tengamos una relación larga", ha manifestado Pablo García.

Por su parte, Jofre Cherta ha explicado: "Conozco desde hace mucho el Baleares, por enfrentarme a él. Creo que es un gran club. Tenía ganas de dar este paso, es lo que quería. Tengo ganas ya de empezar y demostrar". El futbolista, capaz de actuar en varias posiciones de ataque gracias a su polivalencia, ha añadido: "Me adapto muy bien a todas las posiciones, y creo que puedo aportar también esa energía y positividad que muchas veces hace falta durante la temporada".

El evento ha servido además para oficializar la renovación del patrocinio con Air Europa. Mario Hidalgo, responsable de la operativa diaria de la compañía aérea, ha estado presente en el acto y ha dedicado unas palabras hacia la entidad: "Estamos encantados, son muchos años los que llevamos ya con el Baleares. Esperemos que este año se consiga el objetivo de subir. Yo confío en que esta temporada suban a la Primera RFEF y que podemos festejarlo".