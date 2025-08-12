Antonia Schulz gana en la Final del Circuito Balear de Golf WAGC by Soft Line

Antonia Schulz se proclamó vendedora de la primera categoría de la Final del Circuito Balear de Golf WAGC by Soft Line La prueba se disputó el pasado sábado 9 de agosto en el desafiante marco de Golf Maioris con la participación de 80 jugadores. Esta competición clasificatoria a la gran final nacional se disputó bajo la modalidad Medal +4 en Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta categoría.

Los ganadores de cada categoría, convirtiéndose en los representantes de la Islas Baleares en la Final Nacional fueron: Antonia Schulz (1ra cat.), Moritz Sommerlad (2da cat.), Miguel Mirko Pons Pfefferkorn (3ra cat.), Manuel Quetglas López (4ta cat.) y Juan Tomás Galmés (5ta cat.).

En este cierre del Circuito Balear de Golf WAGC by Soft Line, han sido los finalistas ganadores de torneo y los jugadores por regularidad los que han tuvieron la oportunidad de desafiar un campo en excelentes condiciones y poder acceder a la Final Nacional.

Previo al “shot gun” de las 9:30, jugadoras y jugadores, como siempre saborearon los clásicos cremadillos de la Vida Dolça y el café de Lácteos Palma. Una recepción que no abandonó el divertido clima de camaradería a pesar de la alta competición que iniciaba.

A mitad del recorrido los participantes recibieron un bocadillo por cortesía del campo y pudieron catar en el halfway el queso de Mahón D.O., sobrasada de Embotits Sa Caldera con patatillas, variedad de cacahuetes de 007 Snacks y galletas Quely. Continuando con la costumbre en los torneos del Circuito de Baleares WAGC By SOFT LINE, se asistió a los golfistas con bebidas y refrescos San Miguel, Coca-Cola en todas sus variedades así como también un complemento de patatillas, bocadillos y galletas Quely.

Los participantes de la Final del Circuito Balear de Golf WAGC by Soft Line. / Soft Line

El premio a la bola más cercana lo consiguió el jugador Nofre Bisbal, que consiguió dejar la bola a 1,85 m del hoyo (Hoyo 13 del trazado), adquiriendo la botella Viña Pomal Rioja Edición Centenario “Crianza 2020” y la degustación de quesos de Mahón.

Además de los trofeos, los/as ganadores/as del torneo, han adquirido las plazas para jugar la Gran Final Nacional representando a las Islas Baleares que se llevará a cabo del 19 al 21 de septiembre en Infinitum Salou Tarragona (Campo Lakes y Campo Hills), y a su vez, la posibilidad de poder clasificarse para la Final Mundial en Jeju Island en Korea.

La entrega de premios y show final con sorteo 32 importantes regalos, tuvo lugar al finalizar la comida en Restaurante L-Club Restaurant & Bar del campo.