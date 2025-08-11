La Regata Illes Balears Clàssics celebra su 30 aniversario en Palma

Durante cuatro días de agosto, el Club de Mar-Mallorca volverá a situar a Palma en el centro del mapa mundial de la vela clásica. La Regata Illes Balears Clàssics celebra este año su XXX edición como un evento consolidado que reúne a algunos de los veleros más emblemáticos del panorama náutico.

Un total de 40 embarcaciones tomarán parte en la competición, que se disputará del 13 al 17 de agosto de 2025 en el Club de Mar-Mallorca. El comodoro, Manuel Nadal, destacó en rueda de prensa que esta edición contará con estrenos como el del Cariad, un velero de 36 metros de eslora construido en 1896, y con la participación de clásicos como The Lady Anne, Tuiga o Manitou, auténticas leyendas de la vela.

Las embarcaciones competirán en las categorías de Clásicos, Época (Cangreja y Bermudiana), RI Clásicos, Espíritu de Tradición y Grandes Esloras, además de una sección especial denominada Presencia, que permite a veleros singulares participar del ambiente de la regata sin necesidad de competir, como es el caso del llaüt Alzina o del Doña Francisca, de 52 metros de eslora, cuya cubierta ha servido de escenario a la presentación oficial de la regata.

Los recorridos, según explicó Nadal, estarán comprendidos entre las 8 y 22 millas e incluirán una regata larga. Por su parte, el director general del Club de Mar-Mallorca, José Luis Arrom, señaló que el retorno económico para la comunidad balear alcanzará los 1,7 millones de euros, un 25% más que en la edición anterior.

La Regata Illes Balears Clàssics, patrocinada por Marine Pool, Allianz y Howden, se ha consolidado los últimos años como punto de encuentro imprescindible para los amantes de la vela clásica y la preservación del patrimonio marítimo. En el marco de su compromiso con la sostenibilidad, el Club de Mar-Mallorca donará íntegramente a la fundación Almas Marinas la recaudación obtenida por la venta de bebidas durante la regata.

Además, colaborará con Sail 4 Earth, cuyo fundador, Wilhelm Landmann, entregará un premio a la embarcación que más dinero done a través de la app Uno Earth, destinado a la protección de las reservas marinas.

La rueda de prensa se celebró a bordo del Doña Francisca, del capitán y armador Andrés López, con la presencia de Gabriel Mestres, director de Allianz Mallorca; José Cuart, director de Howden; Esperanza Llinás, directora Baleares Eulen; David Ramljak, director de Boatsters, y representantes de Glicerrr.

La XXX edición contará con un amplio programa social orientado a divulgar el patrimonio marítimo, que incluirá una exposición del fotógrafo náutico Nico Martínez, una conferencia del delegado de vela de la Armada, Ricardo Álvarez Maldonado, y las visitas guiadas de Leonardo de Vincentiis a los pantalanes para explicar la historia de cada barco. También se organizarán cócteles post regata para las tripulaciones.

La Illes Balears Clàssics forma parte del XV Trofeo Clásicos Mare Nostrum – Copa de España de Vela Clásica, el Circuito CIM 2025 (Campeonato Internacional del Mediterráneo) y la Mediterranean Champions Cup, organizada por el Vintage Classic Yacht Club (VCYC).

El Club de Mar-Mallorca organiza esta regata por delegación de la Real Federación Española de Vela, con la colaboración de la Federación Balear de Vela, la Real Asociación Nacional de Cruceros y la Asociación Española de Barcos de Época y Clásicos.