Pilotades: El defensa central Josep Jaume ficha por la Gimnástica Segoviana

El defensa mallorquín Josep Jaume Busquets (Palma, 2001) ha fichado por la Gimnástica Segoviana de la Segunda RFEF. Formado en las categorías inferiores del Mallorca, pasó a la cantera del Barcelona y luego se fue al Badalona. Regresó de nuevo al Barcelona y viene del Atlético Baleares donde ha estado en las últimas campañas.

«Es un proyecto muy ambicioso»

El central zurdo está muy contento de llegar a la Sogoviana: «Estoy seguro de que será un gran año, con un proyecto ambicioso, en una categoría muy complicada. Pero todos juntos trabajaremos para alcanzar los objetivos marcados».

El portero Jaime Morillas se va al Jaén de Segunda

El portero mallorquín Jaime Morillas (Sa Pobla, 2004) ha fichado por el Real Jaén de Segunda RFEF. El cancerbero, que ha militado en el Constància y Atlético Baleares, señaló muy ilusionado en su presentación: «Qué mejor equipo que el histórico Jaén para seguir sumando minutos y experiencia».

El s’Horta gana 2-0 en su primer partido

El s’Horta de Regional Preferente, que sigue con el cuerpo técnico formado por Tià Arbona, Carlos Arbona y Cebrián, saldó positivamente su primer partido de pretemporada al ganar en su campo por 2-0.

El Mallorca juvenil gana el Torneig de sa Llum

El Mallorca juvenil de División de Honor se adjudicó el Torneig de sa Llum de Montuïri al derrotar por 2-0 al San Francisco, también de Honor. La tercera posición fue para el Penya Arrabal de Liga Nacional que se impuso en los penaltis al Constància de Honor tras llegar al final del partido con empate a cero.

Partido en Can Picafort contra el cáncer

Dentro de las Festes de la Mare de Déu de agosto, el Juventud Can Picafort y el Ajuntament de Santa Margalida organizan el próximo día 23 de este mes un partido benéfico contra el cáncer, que también será un merecido homenaje a Federico Tamarit González. El encuentro lo disputarán las primeras plantillas del Juventud Can Picafort y el Murense, a las 19:30 horas, en la localidad turística.