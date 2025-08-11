El Palmer Basket ya supera los 600 abonados para Primera FEB

La campaña de abonados del Palmer Basket Mallorca está cumpliendo con los planes previstos. El club mallorquín ya suma más de 600 socios para su primera aventura en Primera FEB, la segunda categoría del baloncesto nacional y que una campaña más disputará sus partidos en el Palau d’Esprts de Son Moix.

Una cifra que marcha según las previsiones que se han hecho desde club, ya que la fase regular de la Liga no comenzará hasta finales de septiembre. “Queremos ser más de 1.500 socios. Es elevado, pero las personas a las que les gusta el baloncesto en la isla darán un paso”, aseguró Vicenç Palmer, presidente del Palmer Basket, en la presentación de la campaña de abonados junto a Juanan Serra, director deportivo de la entidad.

El precio de los carnet de socio oscila de los 80 a los 150 euros, con un descuento del 15% que han obtenido los primeros 600 abonados. También se regala una bufanda a todos los socios y, como otra de las novedades para esta temporada, los asientos son nominales y las butacas están asignadas.