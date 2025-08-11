Nadal, en contra del Villarreal-Barça en Miami

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) trasladará a la UEFA la petición para iniciar los trámites para pedir la autorización a la FIFA de que el partido Villarreal-Barcelona, de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, se juegue en el estadio Hard Rock de Miami.

La RFEF confirmó que su Junta Directiva, reunida este lunes de forma telemática, dio el visto bueno a la tramitación de la solicitud realizada para ello por los dos clubes implicados, conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y a las normas de aplicación aprobadas por la RFEF.

El traslado de un partido de la Liga a Miami, que hace cinco años fue objeto de litigio judicial entre LaLiga y la RFEF, ha contado con el voto en contra del presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, vicepresidente de la RFEF, y del mallorquín Miquel Àngel Nadal, exfutbolista asignado a la junta para el desarrollo de la selección masculina y que integró el presidente Rafael Louzán a su grupo de trabajo a finales de 2024.

El sindicato de futbolistas ha cuestionado que el tema se haya tratado de forma unilateral por parte de la RFEF y LaLiga, sin tener en cuenta la opinión de los jugadores. Por su parte, Miquel Àngel Nadal ha votado en contra porque no todos los clubes son conocedores del traslado del partido, según indicaron fuentes próximas a la junta.

A juicio hace cinco años

LaLiga y la RFEF fueron a juicio hace cinco años por la negativa de la segunda a autorizar la celebración también en Estados Unidos del partido Girona-Barcelona de la temporada 2018-2019, litigio que se resolvió en contra de la patronal primero en un juzgado de lo mercantil de Madrid, después en la Audiencia Provincial y luego en el Tribunal Supremo.

En marzo de 2020 el juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid falló en contra de la pretensión de LaLiga y su recurso de apelación fue rechazado después por la Audiencia Provincial en diciembre de 2021 y por el Tribunal Supremo en septiembre de 2024.

En aquel litigio la RFEF argumentó en defensa de su postura en contra la posición también de la FIFA en ese sentido y el principio de que general de que los partidos oficiales de una competición nacional regular debían disputarse en el territorio de la misma asociación nacional, por lo que no autorizó el traslado.

La FIFA hace un año decidió introducir cambios en el Reglamento de Partidos Internacionales en lo relativo a la autorización de partidos fuera del territorio de la federación correspondiente, teniendo en cuenta posibles consecuencias en el equilibrio de la competitividad, incluidos los intereses de los otros equipos de la competición. También posibles trastornos para equipos del país donde se jugará el partidos, la seguridad de aficionados y futbolistas y factores que afecten a la integridad del encuentro o a la seguridad y bienestar de aficionados, futbolistas y personal.