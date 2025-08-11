Francesc Bennàssar confirma su gran momento en Sineu

El menor de los hermanos Bennàssar, Francesc, firmó un fin de semana perfecto, pues al triunfo del pasado sábado en el ‘Conservas Rosselló’ de Llubí hay que añadir la victoria conseguida este domingo en el ‘Memorial Francesc Alomar’ de Sineu. Así pues se ha adjudicado dos de las clásicas del ciclismo isleño.

Desde la primera de las cincuenta vueltas que completaron los ciclistas de primera categoría, el ritmo fue endiablado. Poco tardó en formarse un grupo cabecero de 7 unidades donde el ganador estuvo acompañado por los otros 3 grandes aspirantes a la victoria, Xavi Cañellas, Alejandro Gomiz y Jordi Artigues, además de Marc Roca, Andrés Gurtler y el incombustible Abdón Vich.

Consiguieron aguantar su ventaja hasta el final y fueron los esprints de bonificación quienes dictaron sentencia en el orden mencionado, con Sergi Amengual que arrancó del pelotón pero no consiguió alcanzarles. En cuanto a los júnior, Lluc Dols (11º) fue el mejor por delante de Miquel Adrover y Joan Riutort.

Llegada de Francesc Bennàssar en la meta de Sineu / T. Arbona

Resto de categorías y base

En la prueba de segundo nivel Miquel López superó al ex profesional Lluis Mas en las bonificaciones mientras que Miquel Àngel Soto ocupó el tercer escalón. La prueba de tercer nivel se saldó con un podio de antaño con Miquel Perelló por delante de Miquel Joan Adrover y Bernat Noguera. En esta misma prueba compitieron las féminas con triunfo de Laura Ríos (6ª) seguida de la mejor junior de la contienda, Zoe Wyts (26) y la sub-23 Nayhara Monserrat.

La carrera para cadetes estuvo marcada por el infortunio de Lluc Mascarell ya que se le salió la cadena y tuvo que perseguir hasta el final consiguiendo una meritoria tercera plaza por detrás de Álvaro Hernández y Samuel Pastor, con Carla Pérez como mejor chica. Dominio del CC Inca en infantiles con Miquel Àngel Vicens y Biel Mora por delante de Alejandro Muñoz con Andrea Núñez como mejor fémina. En alevines, triunfos respectivos de Oliver Stewart y Aina Muñoz, mientras que en principiantes Adrià Tolosa y Nuria Gil hicieron lo propio.