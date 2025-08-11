España convoca a la mallorquina Zahía Pérez para el Mundial

La mallorquina Zahía Pérez estará con la selección española en el Mundial de Rugby XV. Laura Delgado y Alba Vinuesa serán las capitanas del combinado que disputará el séptimo campeonato de la historia de ‘Las Leonas’ en Inglaterra, entre el 22 de agosto y el 27 de septiembre. Un torneo que, según la vicepresidenta de rugby femenino de la Real Federación Española de Rugby (RFER), Elena Vallejo, es «más que una competición» y la «oportunidad de consolidar el trabajo de generaciones».

Zahia Pérez Whilhelm (Calvià, 2004), formada en El Toro RC, fue una de las artífices de la clasificación de la selección para Inglaterra, siendo decisiva su actuación en la victoria ante Fiji (8-10) en el torneo de clasificación de Dubai en octubre de 2024. La mallorquina era de una de las jugadoras con el billete prácticamente asegurado para esta cita.

El seleccionador Juan Gónzalez Marruecos dio a conocer ayer la lista de 32 jugadoras, en la que solo repiten cuatro jugadoras con respecto al Mundial de Irlanda 2017, último al que acudió España. La lista completa del combinado español la forman Gemma Silva, Inés Antolínez, Cris Blanco, Nuria Jou, Marieta Román, Sidorella Bracic, Eider García, Mireia de Andrés, Elena Martínez, Victoria Rosell, Anna Puig, Ana Peralta, Nerea García, Alba Capell, Lía Piñeiro, Valentina Pérez, Maider Aresti, Bingbing Vergara, Amalia Argudo, Zahía Pérez, Alba Vinuesa, Claudia Cano, Tecla Masoko, Clara Piquero, Claudia Pérez, Ana Cortés, Claudia Peña y Lea Ducher.

González Marruecos, que se acordó de todas las jugadoras que no han podido entrar en la lista utilizando el término de "jugadora 33". "Clasificar a este Mundial fue muy importante por tres razones, que son continuar el legado; por el presente, ya que hacéis un trabajo impresionante; y por el futuro, porque las chicas que os ven por la televisión tienen referentes reales a los que quieran parecerse", subrayó.