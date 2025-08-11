Comienza el torneo ‘Calet y Boiret’ del Frontón de Sineu

El martes es el gran día. Por fin empieza el torneo ‘Calet y Boiret’ del Frontón de Sineu en un día histórico para la pelota vasca en Mallorca. En una pista remodelada y preparada para la ocasión, durante varias horas se disfrutará de un espectáculo de primerísimo nivel con un fuerte valor emocional, sobre todo al principio. El acceso será libre y gratuito para todo el público.

A las 18:30 horas hay una exhibición de los pelotaris mallorquines que, después de muchos años, jugarán un partido oficial. Álvaro Valero, Kevin Mikkan, Édgar Munilla, Alberto Zárate y Toni Canyelles comenzaron a entrenar en abril y han creado el Club Esportiu de Frontón para impulsar este deporte. Después de muchos meses de entrenamiento debutarán en un partido oficial con la sección de pelota mano de la Casa Vasca de Mallorca.

Cuando acaben, llegará el plato fuerte. Comenzarán las finales del torneo donde se espera, sobre todo, un gran espectáculo. El sorteo, realizadoeste lunes en el Frontón de Sineu, deparó dos grandes partidos. El primer duelo enfrentará a la pareja formada por Iker Urmeneta y Mikel Aranguren contra Iñaki Lizaso y Fernando Bretón. En el segundo, se medirán Mikel Goñi y Xabi Ortiz de Urbina ante Jonpe Artetxe y Julen Urruzola.

Serán dos partidos muy disputados, pero en ambos encuentros hay una pareja favorita. En el primer choque, Urmeneta y Aranguren son los máximos candidatos al triunfo, aunque teniendo en cuenta las condiciones de la nueva pista y el factor ‘pelota’, Lizaso y Bretón van a tener sus opciones. Como la bola, que en los círculos del deporte se le denomina ‘ser vivo’ porque está compuesto por cuero, lana e hilo, que son componentes orgánicos y al final el comportamiento de la pelota va a ser diferente, se le abren las posibilidades a Lizaso y Bretón, que deberán aaprovecharse de ello.

En cuanto al segundo duelo, Artetxe y Urruzola parten con el cartel de llegar por delante de Goñi y Ortiz de Urbina. La experiencia de Urruzola en la zaga y el buen golpeo de Artetxe deberían inclinar la balanza, pero el buen hacer de Goñi podría servir para equilibrar un duelo y manejar un choque en el que no parte como favorito.

Las parejas ganadoras jugarán la gran final este miércoles a partir de las 19 horas. Así mismo, ambas jornadas acabarán con una celebración que incluirá música, comida y bebida, de las cuales podrán disfrutar tanto los participantes como el público asistente.