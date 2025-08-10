Selección española
La RFEF 'sentencia' a Montse Tomé y prepara su relevo
La Federación decidirá este lunes poner punto final a la etapa de la seleccionadora al frente de la absoluta
Redacción
La etapa de Montse Tomé al frente de la selección femenina tiene las horas contadas. Según ha adelantado el diario MARCA y ha podido confirmar SPORT, la junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abordará este lunes, en una reunión clave, la decisión de poner fin a su contrato como seleccionadora nacional. Salvo giro de última hora, el cambio será un hecho.
Fuentes consultadas por SPORT confirman que las voces contrarias a la continuidad de Tomé se han impuesto en el seno federativo. El análisis interno de la RFEF considera que el ciclo de la entrenadora asturiana, iniciado en septiembre de 2023 como relevo de Jorge Vilda, ha perdido fuerza y que es momento de buscar un nuevo impulso para el equipo.
El detonante no es solo el resultado, aunque todavía pesa la dolorosa derrota en los penaltis en la final de la Eurocopa ante Inglaterra, sino una suma de factores: la falta de sintonía con parte del vestuario, las dudas en determinados planteamientos tácticos y la percepción de que el proyecto necesita un perfil con mayor experiencia en la gestión de grupos.
Según ha podido saber este diario, Sonia Bermúdez es la gran favorita para tomar las riendas del proyecto de la absoluta. La exinternacional española, que ha desarrollado su carrera en los banquillos como asistente y entrenadora en categorías inferiores (actualmente al mando de la sub23), cuenta con el respaldo de varios sectores de la Federación.
