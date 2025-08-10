Francesc Bennàssar y Anita Stenberg muestran su poderío en Llubí

Francesc Bennàssar, ciclista élite del Equipo Cortizo, se coronó ganador de la carrera de primer nivel del trofeo Conservas Rosselló, una de las grandes clásicas del calendario ciclista isleño. Prueba celebrada el pasado sábado por la tarde en Llubí bajo la organización de la Peña Mallorquinista de la propia localidad. El escenario fue el mismo trazado urbano de años anteriores con 1.3 kilómetros de longitud al que se completaron 30 vueltas.

El ganador desató las hostilidades en el primer tramo de la carrera formando un cuarteto junto con Jordi Artigues, Xavier Cañellas y Alejandro Gomiz, cuatro ciclistas más acostumbrados a competir en tierras peninsulares. Su entendimiento les distanció de los primeros perseguidores hasta que a ocho vueltas del final, Bennàssar lanzó un nuevo ataque. Solo Cañellas aguantó el cambio de ritmo hasta la última vuelta cuando cedió unos metros. La tercera plaza fue para Marc Roca seguido de Alejandro Gomiz y Jaume Barceló que ofreció un gran rendimiento para coronarse como mejor junior seguido en su división por Joan Morlà (11º) y Bernat Massanet (12º).

Francesc Bennàssar festeja su triunfo al cruzar victorioso la meta en Llubí. / T.A.

La noruega afincada en Mallorca, Anita Yvonne Stemberg, fue la ganadora de la carrera para féminas. Junto con Marina Garau fueron las dos grandes protagonistas de la carrera ya que tomaron el mando en la parte inicial de la carrera hasta el desenlace que llegó en el sprint final. En principio les acompañó Lucía Gómez que perdió contacto siendo superada por la ibicenca Laura Ríos. La quinta plaza fue para la cadete Carla Pérez en una gran actuación, con Zoe Wuyts como mejor junior.

Triunfo de Jerónimo Suárez en segundo nivel aprovechando su buen sprint para superar a Miguel López y Josep Rosselló. En tercera categoría triunfo de Jaime Bennàssar, escapado desde el primer tercio de la prueba. Le siguieron Juan José Cladera y Tiago Moreno. Protagonismo absoluto de Lluc Mascarell en cadetes tras una fuga en solitario desde las vueltas iniciales, seguido de Alejandro Guijarro y Álvaro Hernández.

La carrera para infantiles se saldó con el triunfo de Yeray Muntanez después de la caída en la última vuelta de Miquel Àngel Vicens y Biel Mora, compañeros de equipo, cuando iban escapados en cabeza de carrera, con Mireia Escobar como mejor chica. Triunfos de Jaume Salmerón y Aina Muñoz en alevines. En principiantes los respectivos ganadores fueron Adrián Tolosa y Nuria Gil.