Piragüismo
La andritxola María Reus gana en la categoría sub-23 de K2 en el Descenso Internacional del Sella
La palista del Club de Vela Port d'Andratx firma el quinto puesto de la general junto a Marina Martínez
María Reus Arola, palista del Club de Vela Port d'Andratx (CVPA), firmó una actuación brillante en la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella, la prueba de piragüismo en aguas tranquilas más importante del calendario internacional. Reus, junto a su compañera Marina Martínez Avello, del Club Los Cuervos de Pravia, se alzó con la victoria en categoría sub-23 K2 femenina y logró una destacada quinta posición absoluta en la clasificación senior.
La cita, disputada este sábado entre las localidades asturianas de Arriondas y Ribadesella, reunió a 1.306 palistas de 902 embarcaciones procedentes de 25 países, igualando el récord de participación internacional y consolidándose como un auténtico referente mundial del piragüismo. A lo largo de los 20 kilómetros de recorrido, las palistas se midieron a las mejores embarcaciones del planeta, en una jornada marcada por el ambiente festivo y la gran afluencia de público en ambas orillas del Sella.
En la clasificación general femenina, las gallegas Tania Álvarez y Tania Fernández (K2) recuperaron su trono con una sólida victoria, mientras que en la categoría masculina se impusieron los asturianos Walter Bouzán y Alberto Llera, brindando un nuevo triunfo local a la afición riosellana.
El inicio de la multitudinaria salida estuvo precedido por el pregón de la regatista olímpica Theresa Zabell, única mujer en la historia del deporte español con dos oros olímpicos, y por la interpretación del himno de Asturias, que resonó a orillas del Sella.
Con este resultado, María Reus confirma su excelente progresión deportiva y el gran nivel competitivo del equipo de kayak del CVPA, que continúa proyectando el talento de sus deportistas a escala nacional e internacional.
