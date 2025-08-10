El aficionado alemán que se cayó en Son Moix tiene una rotura pélvica y se encuentra estable
El seguidor del Hamburgo se precipitó desde la grada visitante
Antes del inicio del Trofeu Ciutat de Palma, un aficionado alemán se precipitó en las gradas de Son Moix. A estas horas, el seguidor del Hamburgo está estable en Son Espases y tiene fracturada la pelvis tras la caída que se produjo poco antes del partido.
El accidentado fue atendido prácticamente de inmediato por los servicios de emergencias que se encontraban en Son Moix. Debido a la gravedad de su estado, se le intubó y fue trasladado con urgencia hasta el hospital de Son Espases.
La caída se produjo justo antes del encuentro entre el Mallorca y el conjunto bábaro. El seguidor se encontraba en el muro que delimita la zona visitante y el fondo norte cuando se cayó al vomitorio en donde están las ambulancias por motivos que se desconocen.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol: 200 euros y la retirada de dos puntos
- Alfredo Bonet, presidente de AstroMallorca, sobre el eclipse total de sol: “Es el acontecimiento del siglo, la gente no se imagina lo que se nos viene encima”
- Roberto Leal, tras entregar el bote de 'Pasapalabra': 'Ahora tengo que empezar de cero con otro concursante
- Marivent creó la Familia Real
- La Agencia de Defensa del Territorio clausurará la plaza de toros y el helipuerto ilegal de una finca de Esporles
- Eclipse solar 2026: Avalancha de reservas por un fenómeno único con vista privilegiada desde Mallorca
- Educación introduce la 'entrevista personal' como paso determinante para entrar como asesor técnico docente