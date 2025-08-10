El aficionado alemán que se cayó en Son Moix tiene una rotura pélvica y se encuentra estable

El seguidor del Hamburgo se precipitó desde la grada visitante

Panorámica de una de las gradas del estadio de Son Moix

Panorámica de una de las gradas del estadio de Son Moix / RCDM

Antes del inicio del Trofeu Ciutat de Palma, un aficionado alemán se precipitó en las gradas de Son Moix. A estas horas, el seguidor del Hamburgo está estable en Son Espases y tiene fracturada la pelvis tras la caída que se produjo poco antes del partido.

El accidentado fue atendido prácticamente de inmediato por los servicios de emergencias que se encontraban en Son Moix. Debido a la gravedad de su estado, se le intubó y fue trasladado con urgencia hasta el hospital de Son Espases.

La caída se produjo justo antes del encuentro entre el Mallorca y el conjunto bábaro. El seguidor se encontraba en el muro que delimita la zona visitante y el fondo norte cuando se cayó al vomitorio en donde están las ambulancias por motivos que se desconocen.

