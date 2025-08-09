Fútbol. Primera División.
El Real Mallorca oficializa la llegada de Mateo Joseph como nuevo jugador bermellón
El delantero llega cedido hasta final de temporada procedente del Leeds United de la Premier League
El cántabro ya tiene nuevo dorsal
A las nueve de la mañana, el Real Mallorca ha hecho oficial la llegada de Mateo Joseph, el delantero español internacional sub-21 llega en calidad de cedido para la temporada 25-26. El jugador cántabro llegó el pasado jueves 7 de agosto al aeropuerto de Palma donde se abrazó con Pablo Ortells.
Con el mensaje de "Un dels nostres. Benvingut a ca teva, Mateo", el club ha lanzado en sus redes sociales un vídeo del jugador con su nueva camiseta, el futbolista ya tiene dorsal. Y es que tras la marcha de Copete, Antonio Sánchez heredó el 6 mallorquinista y Mateo Joseph se quedará con el 18.
Muy amigo del también fichaje mallorquinista, Pablo Torre, Mateo Joseph se convierte en el tercer refuerzo del equipo de Jagoba Arrasate tras las incorporaciones del exjugador blaugrana y el portero Lucas Bergström.
