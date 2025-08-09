Pilotades | El mallorquín Tano Bonnín ficha por el Barletta italiano

El mallorquín Tano Bonnín (Palma, 1990) cambia de equipo en la Serie D de Italia. El defensa central, canterano del Mallorca y que llegó a jugar en Primera División con el Osasuna, ha fichado por el SSD Barletta tras acabar contato en el Fidelis Andria.

El Juventud Bunyola busca jugadoras

El Joventud Bunyola busca jugadoras para su equipo cadete femenino. Las jóvenes interesadas nacidas en 2010 y 2011 pueden personarse por la tarde en el campo de fútbol de Bunyola.

Final juvenil en el Torneig de Sa Llum

Esta noche el campo de fútbol de Montuïri, Es Revolt, acoge la final en la categoría juvenil del Torneig Sa Llum. A las 21:00 horas se medirán el Mallorca y el San Francisco de División de Honor. Antes, a las 19:00, jugarán el Constància de Honor y el Penya Arrabal de la Liga Nacional por el tercer y cuarto puesto.

Ángel Adrover regresa para jugar en el Mallorca

El portero Ángel Adrover (Palma, 2009) ficha por el Mallorca para jugar en el conjunto juvenil. Este cancerbero, formado en el Penya Arrabal, se marchó al Levante en la pasada edición y tenía un año más de contrato con la entidad granota, pero ha fichado por tres temporadas por la entidad bermellona. Empezará con el juvenil de Liga Nacional aunque tendrá dinámica Honor.

El Collerense femenino perfila su plantilla

El Collerense femenino tiene casi perfilada la próxima campaña en la que jugará en una reestructurada Tercera RFEF (los equipos que jugaban en Segunda RFEF en esta campaña lo harán en Tercera). Las jugadoras renovadas son: Rosa Amer, Laura Munar, Maribel Alzas, Candela Roldán, Paula Molina, Aroa Garau, Nayra Gallego, Irene Márquez, Mar Serra, Rosita Caldentey, Zaira Rodríguez, Lola Guirín, Susana Villagómez, Saray Arcilla y Laura Girol. Las nuevas incorporaciones son: Marta Torres, Nahomi Martínez, Paula Díaz e Itxaso Pineda.

El Santanyí tiene la plantilla casi definida

El Santanyí inició la pretemporada con una plantilla, que dirigirá Cosme Andreu, compuesta por 18 jugadores que antes del inicio de la Liga 25-26 en Tercera RFEF podría tener varios refuerzos más. Han renovado Pablo Molina, Diego López, Miquel Amengual, Mauri, Alex Álvarez y Gabi Vidal. Los fichajes son Sergio Contreras y Carlos González (Felanitx); Cifre y Ayoub (Poblense); Brandon (Collerense), Prudence (Baleares juvenil), Pau Davia (Badalona juvenil), Javi Nebot y Gaspar Homar (Mallorca juvenil); Marc Esteve, Christian de Dios y Llorenç Cànaves.