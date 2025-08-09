Jaume Munar cae en la primera ronda de Cincinnati

La presencia de Jaume Munar en el Masters 1.000 de Cincinnati, séptimo torneo de esta categoría de la temporada, ha sido fugaz. El mallorquín ha perdido en su estreno, en primera ronda, ante el argentino Francisco Comesaña por un doble 6-4.

El tenista de Santanyí alargó un paso complicado por las pistas duras de Canadá -le eliminó en segunda ronda el también argentino Cerúndolo- y Estados Unidos. Munar buscaba ganar por primera vez un partido en el cuadro principal de Cincinnati, pero no aprovechó bien sus muchas oportunidades de 'break' (1/10) y acabó perdiendo un partido igualado -que acabó en la madrugada de este sábado en España- en el que su irregularidad y problemas físicos le impidieron adjudicarse el triunfo. Comesaña se enfrentará en segunda ronda al italiano Luciano Darderi (número 34),

Todo en una jornada en la que el mallorquín conoció además que no ha sido incluido en la lista para la Copa Davis, en la que España se enfrentará a Dinamarca los días 13 y 14 de septiembre en Marbella. David Ferrer, capitán del equipo, aún debe decidir qiuñén es el quinto jugador que estará en Málaga, para suplir alguna baja. Un puesto al que aún aspira Munar, ya que la eliminatoria se jugará en tiera batida.