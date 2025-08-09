Cata Coll responde a la jugarreta de Hannah Hampton, portera de la selección inglesa

Cata Coll sale al paso de las declaraciones de Hannah Hampton, portera inglesa, sobre la tanda de penaltis que dio la Eurocopa a la selección británica, frente a España en Suiza.

La guardameta de Pòrtol ha respondido en un tweet a las afirmaciones de Hampton, donde asegura que lanzó la botella donde la española tenía apuntes sobre cómo lanzaban los penaltis las jugadoras inglesas.

Cata Coll ha tirado de ironía y ha contestado en una publicación del programa de 'talkSport' con emoticonos de risa y con un "okey okey, calma calma. Al menos si fuera cierto...".

Hampton explicó toda su versión, que ha obligado a la de Pòrtol a responder: "Yo no me puse las indicaciones en la botella porque cualquiera podía hacer lo que hice yo. Si está allí… es como de todos. Así que me puse la chuleta en el brazo. Lancé su botella y, en su lugar, puse la mía, la sustituí. Y cuando Beth -Mead- fue a lanzar el penalti, la vi buscando su botella con las indicaciones y tuve que esforzarme para no reírme. No estaba allí, claro, no podía encontrarla".

Lo que está claro es que ambas guardametas están entre las mejores del mundo y, seguramente una de ellas ganará el Trofeo Yachine. Esta será una de las rivalidades del fútbol femenino los próximos años.