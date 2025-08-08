Triunfos de Alejandro Gómiz y Marina Garau en Artà

Alejandro Gómiz (Bicicosta), ciclista de 27 años y natural de Almoradí (Alicante), se alzó con el triunfo en la carrera estelar del ‘Circuit ciclista Sant Salvador’, una de las grandes clásicas del calendario insular, celebrado el pasado jueves por la tarde con motivo de los festejos populares de Artà con muy buena participación y público. El escenario fue el tradicional circuito urbano de años anteriores.

La carrera de primera categoría se decidió en el último tercio cuando se formó el trío cabecero con el ganador acompañado por el profesional Xavier Cañellas y el junior Lluc Dols quienes aguantaron hasta el final con una bonificación doble de determinaría los puestos. Fue ahí donde el experimentado alicantino batió al mallorquín con Dols cediendo unos metros mientras que Toni Ballester y Jorge Rey completaban las cinco primeras plazas. Por su parte, Bernat Masssanet (8º) y Joan Morlà (12º) fueron segundo y tercero en junior.

Muy buena participación en la carrera para féminas donde Marina Garau y Lucía Gómez demostraron estar en un nivel superior respecto al resto de contendientes. Garau evidenció una mayor punta de velocidad tanto en las bonificaciones como en la disputa de primas siendo quien sacó mejor tajada económica a la tarde ciclista de Artà. La representante local, Paula Van Wieringen, completó el pódium mientras Zoe Wuyts fue la mejor junior y Carla Pérez la primera cadete.

Dominio del CC Mancor de la Vall en la prueba de segundo nivel, con Jaume Moncadas ganador en solitario, seguido de su compañero Miquel Àngel Gelabert y con el montuirer Joan Verger en el tercer cajón. Triunfo en solitario del máster 60 Pedro Mulet en la prueba de tercera categoría seguido de los máster 50 Frank Brunot y Simó Darder.

La prueba para cadetes estuvo claramente dominada por los peones del Grau-Pascual con cuatro de sus hombres en la primeras plazas: Samuel Pastor, Alejandro Guijarro, Álvaro Hernández y Marc Mira. En infantiles los tres mejores fueron Francesc Martorell, Miquel Àngel Vicens y José Reyes con Mireia Escobar (8ª) como mejor chica. En alevines el pódium quedó conformado por Oliver Steward, Lluís Mas y Tomeu Verger.