Pilotades: Brandon Thomas ficha por el Apollon Limassol de la Primera de Chipre

El jugador mallorquín Brandon Thomas (Palma, 1985) continúa su aventura por el fútbol europeo. Tras finalizar su contrato con el PAOK griego, su siguiente destino está en Chipre. El delantero, que conquistó en la campaña 2023-24 una histórica Liga, la cuarta para el club de Salónica, ha fichado el Apollon Limassol de la Primera División chipriota.

El defensa Tomás Balcedo se incorpora al Lugo

El defensa central Tomás Balcedo (Palma, 2005) ha fichado por el Lugo. El ex del Santanyí y del histórico Mallorca juvenil que conquistó la Copa del Rey, estará en el filial del club gallego, el Polvorín.

El portero Joan Femeninas se marcha a Portugal

El portero Joan Femenias (Palma, 1996), que jugó en la pasada edición en el Zaragoza y que ha estado, entre otros, en el Constància, el Villarreal, el Fuenlabrada y el Oviedo, es nueva incorporación del Penafiel de la Segunda portuguesa.

El Porreres se presenta el próximo miércoles

La esperada presentación del Porreres de Segunda RFEF será el miércoles día 13, a las 19:30 horas. El cuadro de Miguel Soler, que jugará una temporada histórica, desfilará ante su afición con su nueva camiseta. Después de la presentación se jugará un partido amistoso ante el Atlético Baleares.

La UE Petra celebra su centenario

La Unió Esportiva Petra celebra su centenario (1926-2026). El club verde ha empezado los actos conmemorativos y el primero de ellos será el día 13 de septiembre, a las 20 horas y en el teatro de esta localidad, donde se proyectará un documental de la historia del club.

Alejandro Iniesta jugará en el Campos

El versátil jugador Alejandro Iniesta se ha incorporado al Campos de la División de Honor .

El Mallorca juvenil ganó al Constància

El Mallorca juvenil de la División de Honor derrotó por 1-0 al Constància en el duelo inaugural del Torneig de sa Llum, que se celebra estos días en Montuïri.

Inclusión en Movimiento concluye la temporada

La Asociación Inclusión en Movimiento (AIM), que preside Pau Nadal, ha concluido una intensa temporada de actividades que ha combinado deporte, viajes, convivencia y formación para personas con diversidad funcional. Desde su creación en septiembre de 2023, AIM ha desplegado un calendario con más de 20 iniciativas en colaboración con entidades deportivas, fundaciones y colectivos sociales. Entre ellas destacan los torneos de la Liga Insuperables —con sedes en Mallorca, Menorca e Ibiza— y su importante participación en eventos nacionales e internacionales como los Special Olympics o la East Mallorca Special Cup.