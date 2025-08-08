Marco Justo: el orden y la defensa como clave del éxito

Marco Justo es uno de los hombres del momento en el deporte balear. El entrenador del Palmer Basket ha cerrado una temporada de ensueño tras haber logrado la corona de la Segunda FEB y un ascenso de récord con el bloque mallorquín, además de un Europeo sub-18 de gran mérito con España.

Cuando parecía que el oro se iba a escapar y muchos aficionados incluso apagaron sus televisores, el combinado nacional remontó ocho puntos en 34,5 segundos a Francia, llevándose la victoria con un triple de Guillermo del Pino en el último segundo y completando una remontada agónica. El camino recorrido para llegar hasta la final también fue complicado, eliminando a selecciones como Italia, que venía de ser subcampeona del mundo y partía como una de las favoritas. Dos triunfos que, sin duda, llevan el sello de Marco Justo. El compromiso defensivo, la efectividad en los rebotes en aro adversario y el sosiego en la elaboración del juego han sido la esencia de estos éxitos.

El gran desempeño de los cuadros dirigidos por el entrenador de Gran Canaria para proteger su pintura ha orientado a sus plantillas a la cima. El Palmer Basket y la selección española sub-18 han construido su éxito al emerger como las defensas más seguras.

El conjunto mallorquín apenas recibió 62 puntos de media en la antigua LEB Plata; el combinado nacional solo concedió 61 puntos por contienda en sus siete duelos en el Europeo. El ratio defensivo del conjunto balear fue el más certero; por cada 100 posesiones, los rivales anotaron 91,3 puntos, cifras muy bajas. Por su lado, España intimidó mejor que nadie bajo los tableros en la cita continental; los jóvenes jugadores efectuaron 6,6 tapones por encuentro.

El rebote es otro factor crucial en las victorias de los equipos capitaneados por Justo. En las capturas ofensivas, el Palmer Basket y los campeones de Europa gobernaron esta faceta por encima de cualquier oponente. El bando insular se marchó hasta los 13,5 rebotes en ataque por partido y la selección alcanzó los 19. En rebotes totales, ambos equipos asaltaron la segunda plaza en sus respectivos campeonatos.

Otra de las señas de identidad de los pupilos del técnico canario son las recuperaciones. El Palmer Basket fue el segundo club con mayor eficiencia en este apartado con 9,3 robos por envite. La selección coqueteó con estos números y sumó 8,9.

La tranquilidad con la que los campeones de la Segunda FEB y del Europeo sub-18 han organizado sus ataques también ha sido clave para comprender sus resultados. El recién ascendido a Primera FEB convirtió 112 puntos por cada 100 posesiones: el mejor en esta estadística. Además, el Palmer Basket fue el equipo que menos pérdidas tuvo del campeonato: 11,4 por enfrentamiento.

España ha ocupado la segunda posición en el Europeo en anotación con 89 puntos transformados. En los porcentajes de tiros de campo, apenas Eslovenia y Serbia han conseguido estar por encima de los campeones. La selección ha superado el 48% de productividad.