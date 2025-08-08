Fútbol
Lucía Corrales tendrá ficha con el primer equipo del Barça
Tras un año de cesión en el Sevilla y su debut con la selección absoluta, la defensa mallorquina se hace hueco en el primer equipo azulgrana
Maria Tikas
Lucía Corrales está de vuelta. Y, salvo giro radical de última hora, para quedarse. El carrusel de salidas en el Barça ha abierto una oportunidad que lleva su nombre. Con ofertas sobre la mesa —entre ellas, del Real Madrid—, la lateral balear continuará esta temporada en el club azulgrana y formará parte de la primera plantilla.
La marcha de Fridolina Rolfö ha dejado un hueco en el lateral izquierdo que Corrales aspira a ocupar, compitiendo con Esmee Brugts por un puesto que puede ser más suyo de lo que parecía hace unas semanas. Desde el primer día de pretemporada, el pasado 28 de julio, trabaja bajo las órdenes de Pere Romeu con la mirada puesta en ganarse un sitio.
Con apenas 19 años, Corrales regresó este verano tras una cesión más que satisfactoria en el Sevilla que le sirvió para crecer futbolística y personalmente. Un curso en el que no solo ha acumulado minutos y experiencia, sino que también ha debutado con la selección absoluta.
Pere Romeu tendrá que tirar del filial
Además de quedarse, tendrá ficha del primer equipo. La plantilla, con solo 18 futbolistas del primer equipo, va sobrada de fichas, y a la espera de que se confirme alguna salida más, todo apunta a que habrá más canteranas que también pasarán a tener ficha 'A'. Sydney Schertenleib es, a día de hoy, la mejor posicionada.
De cara a la temporada que arranca, otras jugadoras del filial como Txell Font —como tercera portera—, Clara Serrajordi, Aïcha Cámara o Emilka Szymczak también apuntan a estar en dinámica y tener protagonismo esta temporada.
- Los chiringuitos de Mallorca advierten de que no hacen el agosto: “La ocupación continúa por debajo del nivel óptimo”
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol: 200 euros y la retirada de dos puntos
- Despiden a un trabajador de una hotelera en Mallorca tras quejarse en redes sociales con el uniforme puesto
- Generosidad máxima en Paspalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos”
- Dos turistas dan una brutal paliza a un hombre de 71 años y a su nieto en Calvià
- “Alguien tenía que decirlo”: la opinión de un catalán sobre el mallorquín se vuelve viral
- Los padres de una niña responsabilizan a Salud de la muerte de su bebé por la tardanza en el traslado hospitalario
- Marivent creó la Familia Real