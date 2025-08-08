Fútbol

Lucía Corrales tendrá ficha con el primer equipo del Barça

Tras un año de cesión en el Sevilla y su debut con la selección absoluta, la defensa mallorquina se hace hueco en el primer equipo azulgrana

La mallorquina Lucía Corrales, en la pretemporada del Barça

La mallorquina Lucía Corrales, en la pretemporada del Barça / FCB

Maria Tikas

Barcelona

Lucía Corrales está de vuelta. Y, salvo giro radical de última hora, para quedarse. El carrusel de salidas en el Barça ha abierto una oportunidad que lleva su nombre. Con ofertas sobre la mesa —entre ellas, del Real Madrid—, la lateral balear continuará esta temporada en el club azulgrana y formará parte de la primera plantilla.

La marcha de Fridolina Rolfö ha dejado un hueco en el lateral izquierdo que Corrales aspira a ocupar, compitiendo con Esmee Brugts por un puesto que puede ser más suyo de lo que parecía hace unas semanas. Desde el primer día de pretemporada, el pasado 28 de julio, trabaja bajo las órdenes de Pere Romeu con la mirada puesta en ganarse un sitio.

Con apenas 19 años, Corrales regresó este verano tras una cesión más que satisfactoria en el Sevilla que le sirvió para crecer futbolística y personalmente. Un curso en el que no solo ha acumulado minutos y experiencia, sino que también ha debutado con la selección absoluta.

Pere Romeu tendrá que tirar del filial

Además de quedarse, tendrá ficha del primer equipo. La plantilla, con solo 18 futbolistas del primer equipo, va sobrada de fichas, y a la espera de que se confirme alguna salida más, todo apunta a que habrá más canteranas que también pasarán a tener ficha 'A'. Sydney Schertenleib es, a día de hoy, la mejor posicionada.

De cara a la temporada que arranca, otras jugadoras del filial como Txell Font —como tercera portera—, Clara Serrajordi, Aïcha Cámara o Emilka Szymczak también apuntan a estar en dinámica y tener protagonismo esta temporada.

