Antes de Cata, Mariona y Patri... estaba Paca Orell

Era el año 1981. Paca Orell, natural de Bunyola, solía ir todos los días al campo de fútbol del pueblo para dar patadas al balón o ver jugar al equipo amateur. En ese momento tampoco había mucho más con lo que entretenerse. Un día, apareció en casa de los Orell Salom un hombre del pueblo, acompañado de un entrenador del CD CIDE, que le haría una propuesta que quedaría para siempre en la historia del fútbol balear: «¿Quieres formar parte de nuestro equipo femenino?».

«Yo tenía 14 años y mi padre tenía que darme permiso», cuenta Paca Orell. Ella tenía claro que la respuesta era un «sí» y así fue como se unió en 1981 a las filas de su primer equipo. «Ellos ya tenían un equipo medio montado, pero les faltaba gente y nos vinieron a buscar a mí y a tres chicas más de Bunyola», recuerda. Así, en febrero del mismo año empezó oficialmente el fútbol femenino en Mallorca, con una categoría única y condiciones un tanto curiosas: «Cuando empecé, jugaba con mujeres de más de 30 y 40 años. Recuerdo que el último año que jugué en Bunyola, jugamos contra un equipo italiano en el que la portera era la madre de la delantera».

Paca Orell fue una pionera en el fútbol mallorquín. / P.O.

Paca Orell era una organizadora del juego nata, una «Busquets», como ella misma señala, a la que, pese a su juventud, le asignaban el rol de capitana por su gusto por «hacer equipo». Pero también era muy goleadora: «En mi primera temporada, entre Carme Canals, otra jugadora de Bunyola, y yo marcamos unos 130 goles. Ella y yo habíamos sido amigas desde siempre y nos entendíamos con una mirada», recuerda. «Pero yo nunca llegué a contar los goles que hacía, no los contaba nunca», añade.

La carrera futbolística de Paca Orell fue corta y compleja, pero intensa. Tras tres temporadas en el CIDE, se marchó en 1984 al CD Atlético Baleares, equipo en el que más experimentó las dificultades del fútbol femenino en esa época: «Había muchas cargas económicas para los padres, tenían que pagarlo todo: nos querían cobrar el butano de las duchas, si jugábamos el Campeonato de España había que asumir todos los costes...». Así, tras una llamada, en 1985 volvió a Bunyola para jugar en el equipo de su casa: «Era mi ilusión jugar en el Joventut Bunyola. Esos años fueron una pasada, tanto el presidente como la directiva del club se desvivieron por nosotras».

«Decidí dejar el fútbol para trabajar»

Y fue ahí mismo donde se terminó retirando en 1988 con tan solo 21 años. «Yo trabajaba en un bar de Bunyola. Entonces, tuve que poner las dos cosas en una balanza y decidir si quería jugar o trabajar. Yo tenía miedo a lesionarme y, además, en ese entonces no había el futuro que hay ahora. Decidí dejar el fútbol para trabajar», cuenta Orell. Y no solo fue esta poca perspectiva de futuro a lo que tuvo que enfrentarse la jugadora, sino también a las miradas externas y llenas de juicios hacia unas niñas que solo querían jugar a fútbol: «No todos eran así, pero a muchos hombres les hacía daño que una mujer supiera jugar a fútbol. Recibías comentarios como “vete a la cocina” o “solo servís para estar en la cama”. Tenías que tragar con todo».

Su destreza en el centro del campo y su capacidad goleadora llevaron a Paca Orell a ser la primera jugadora balear en ir convocada con la selección en diversas ocasiones, hace ahora justo 40 años. Sin embargo, algo que hubiera podido ser la gran ilusión en la vida de una deportista, no era así en su caso: «¿Tú conoces el refrán de “Qui té padrins, es bateja?”. Pues eso lo resume todo», afirma. «Cuando ibas con la selección, ya sabías perfectamente quién iba a jugar y quién no. Hacíamos puestas, incluso, en las habitaciones», relata Orell entre risas.

«Cuando ibas con la selección ya sabías perfectamente quién iba jugar y quién no»

«A mí no me apetecía ir después de ver cómo funcionaba. Más que compañeras, éramos competencia y yo no quería eso. A mí lo que me gustaba era jugar al fútbol». Entre algunas de sus anécdotas, la de Bunyola recuerda a una antigua jugadora del Getafe, «era una de las mandamás en la selección», a quien sustituyó en una convocatoria: «Jugamos un partido contra ella y fue todo el partido a por mí. En un momento, me entró de plancha, me clavó los tacos en la mano y me dijo: “No tec creas que me vas a quitar el sitio”», relata. «Ir a la selección era una purga».

Paca Orell en uno de los equipos de los que formó parte durante su carrera. / P.O.

A día de hoy, pese a su pronta retirada, Paca Orell sigue siendo socia del Bunyola y siempre que puede, según explica, va a ver jugar al equipo femenino de fútbol base del pueblo, que se ha creado por primera vez esta temporada. «Son unas cracks. Me encanta ver cómo han ido prosperando». Además, celebra los grandes éxitos de jugadoras baleares como Cata Coll, Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Lucía Corrales, quienes se alegra de que puedan disfrutar de los beneficios conseguidos en este deporte tras sus duros inicios: «Ahora tienen lo que tienen porque mujeres como nosotras empezamos con esto y también hay que reconocerlo. Hay que pensar que jugábamos en campos de tierra, llevábamos quemaduras por las piernas, las duchas eran tubos con agujeros, no teníamos equipaje femenino...», enumera Orell. «Pero se merecen todo lo que están consiguiendo porque han trabajado mucho», añade.

«Un club como el Mallorca, con recursos suficientes, podría haberlo hecho mucho antes»

Las noticias más recientes respecto al fútbol femenino en Baleares apuntan al RCD Mallorca, que comunicó la creación de un equipo alevín de cara a la próxima temporada. «Han tardado mucho», afirma rotundamente Paca Orell. «Un club como el Mallorca, con recursos suficientes, podría haberlo hecho mucho antes. Si lo puede hacer el Bunyola sin recursos, el Mallorca también. Es de cajón». Aún así, «nunca es tarde», declara.

Así, las futuras alevines bermellonas, las jugadoras del Bunyola, las que disputan mundiales o las que todavía están comenzando a dar sus primeros toques al balón. Todas y cada una de estas chicas podrán un día volver la vista atrás y comprobar que, para que ellas pudieran correr con libertad sobre el césped, algunas otras, como Paca Orell, tuvieron que arrastrarse por el fango y abrir camino para todas.